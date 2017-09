Was in beispielsweise den USA seit Jahren üblich war - zumindest unter Präsident Obama - wird nun auch hierzulande zu einem etablierten Format: Wahlkampf auf YouTube. Heute stellte sich Kanzlerkandidat Martin Schulz von der SPD den Fragen von vier YouTubern und versuchte bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu punkten. Schulz gilt nach einem anfänglichen Stimmungshoch mittlerweile als aussichtsloser Kandidat um den Posten des Bundeskanzlers. Der Kampfgeist des einstigen Präsidenten des Europaparlaments scheint jedoch ungebrochen. So nutzte Schulz das Interview mit den vier YouTubern, das live übertragen wurde, beispielsweise aus, um Themen anzusprechen, die beim TV-Duell nicht ausreichend thematisiert worden sind. Darunter soziale Gerechtigkeit, die angesichts milliardenschwerer Überschüsse aus Sicht des Kanzlerkandidaten in Deutschland derzeit zu kurz kommt. Dabei warb Schulz auch für seinen Entwurf zur Reform des Bildungssystems in Deutschland und für mehr Geld für Kindertagesstätten.

Studio71 hat erneut Produktion übernommen

Für die Organisation und Produktion war, wie auch im Fall der Bundeskanzlerin, Studio71 zuständig, das zu ProSiebenSat.1 gehört und selbst zahlreiche YouTuber unter Vertrag hat. Über die Konditionen ist nichts Genaues bekannt. Es darf jedoch davon ausgegangen werden, dass sich das Netzwerk die beiden Interviews gut hat vergolden lassen.

Bis zur Bundestagswahl sind es noch knapp drei Wochen. Aktuellen Umfragen zufolge kommen CDU/CSU auf rund 40 Prozent und die SPD auf knapp 24 Prozent. Die Grünen schwächeln unter der neuen Führung weiterhin und liegen in der anstehenden Wahl vermutlich unter 8 Prozent, während die FDP offenbar die Stimmen vom letzten Urnengang fast verdoppeln kann und auf rund 9 Prozent kommen wird. Auch Die Linke könnte mit knapp über 9 Prozent laut Umfragen leicht an Stimmen gewinnen, während die AfD auf rund 10 Prozent kommen könnte.

Bild: Screenshot des YouTube-Videos auf dem Kanal Deine Wahl