Die jüngste Dramatisierung um künstliche Intelligenz seitens Elon Musk kam als Reaktion auf eine Meldung aus Russland. Demnach erklärte Präsident Putin während einer Live-Übertragung via Satellit, dass “künstliche Intelligenz die Zukunft ist. Nicht nur für Russland, sondern für die gesamte Menschheit. Zwar bietet [die Technik] kolossale Möglichkeiten, aber auch Gefahren, die schwer vorherzusagen sind. Wer auch immer der Anführer in dieser Sphäre sein wird, wird auch der Herrscher der Welt sein”, zitiert RT Putin. Sollte Russland diesen Status erreichen, werde man das Wissen teilen, versicherte der Präsident.

Musk deutet ein KI-Wettrüsten an

Elon Musk kommentierte die Meldung mit “Es beginnt …”, und spielt damit auf das Wettrüsten im Bereich der künstlichen Intelligenz an. In weiteren Kommentaren auf Twitter begründet er seine Skepsis damit, dass China und Russland in naher Zukunft ebenfalls auf dem Gebiet der Computerwissenschaften nachziehen werden und in der Folge ein Wettrüsten stattfinde. “Der Wettkampf um die KI-Vorherrschaft auf nationaler Ebene ist meiner Meinung nach der wahrscheinlichste Auslöser für den Dritten Weltkrieg”, so Musk auf Twitter.

Musk geht davon aus, dass künstliche Intelligenzen in immer mehr Bereichen als Entscheidungshilfe herangezogen werden. Sollte das auch im militärischen Sektor der Fall sein, könnte eine KI ermitteln, dass ein Präventivschlag der wahrscheinlichste Weg zum Sieg ist. Der Multimilliardär warnt seit Jahren vor der Gefahren von Kampfrobotern und künstlicher Intelligenz und macht mit seinen Aussagen über Endzeitszenarien - ähnliche wie Stephen Hawking - regelmäßig Schlagzeilen. Musk ist offenbar davon überzeugt, dass gewisse Technologien nie eingesetzt werden dürfen, zumindest nicht in allen Bereichen und auf gar keinen Fall unreguliert.

