Was wie Science-Fiction klingt, ist für rund eine halbe Million Menschen mit Herzschrittmachern ernste Realität. Das unter der Haut implantierte Gerät, das via elektrischen Impulsen den Herzmuskel zur Kontraktion anregt, muss in fast 500.000 Fällen mit einem Software-Update ausgestattet werden. Die Aktualisierung ist laut der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) notwendig, um eine Sicherheitslücke zu schließen, die das Gerät anfällig für Hackerangriffe macht. Sowohl die FDA als auch der Hersteller Abbott versichern, dass es bisher keine Fälle gibt, in denen ein Herzschrittmacher gehackt wurde - zumindest keine bekannten. Nichtsdestoweniger raten Behörde und Hersteller den Betroffenen, ein für diese Fälle ausgestattetes Krankenhaus aufzusuchen, damit das Update durchgeführt und die Sicherheitslücke geschlossen werden kann. Der Vorgang dauert demnach gerade einmal drei Minuten, eine Explantation, also die Entnahme des Geräts, ist nicht notwendig.

Auch Deutsche sind betroffen

In der von der FDA und Abbott herausgegebenen Mitteilung [PDF] wird darauf hingewiesen, dass die zunehmende Verwendung von drahtlosen Geräten in der Medizin auch zu einem größeren Gefahrenpotenzial führt. Daher sollten alle Betroffene, 13.000 davon leben in Deutschland, den Rückruf ernst nehmen und das Firmware-Update installieren lassen, wie die Behörde und Hersteller unterstreichen. Verpflichtend ist das Update jedoch nicht. Der Fall ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass die Technisierung im Alltag, so positiv sie auch ist, mit Risiken einhergeht.

