Chinas Hunger nach Strom ist gewaltig und die Regierung ist bemüht, den Bedarf möglichst zügig decken zu können, um das Wachstum des Landes nicht einbrechen zu lassen. Der überwiegende Teil des Stromverbrauchs wird weiterhin über Kohlekraftwerke gedeckt. Chinas Vorstoß in den Solarsektor ist also nicht zwangsläufig als Energiewende zu betrachten. Vielmehr schöpft das Land alle Quellen aus, um Strom zu erzeugen. Nichtsdestoweniger sind die Bemühungen im Solarbereich nicht von der Hand zu weisen. Alleine in diesem Jahr soll der Ausbau von Solaranlagen auf 45 Gigawatt erhöht werden. Zum Vergleich: Die Gesamtkapazität der deutschen Solarstromproduktion beläuft sich auf 41,1 Gigawatt.

EU soll in Sachen Solarenergie nachlegen

In Europa sollen bis 2030 27 Prozent des Strombedarfs durch Solarenergie gedeckt werden. Die SolarPower Europe Association, ein Verbund aller Unternehmen aus der Photovoltaik-Branche, fordert in Anbetracht der wachsenden Solarindustrie in China jedoch ambitioniertere Ziele von der EU, um weiterhin marktführend bleiben zu können. Konkret wünscht sich der Verbund eine Steigerung des Ziels von 27 auf 35 Prozent bis 2030. Die Forderung basiert auf einer Studie von Global Market Outlook, die besagt, dass nur ein Ziel von 35 Prozent das Momentum der Solarbranche weiter am Leben halten könne.

Obwohl der chinesische Strombedarf bisher nur minimal über Solarenergie gedeckt wird, sind die Fortschritte in diesem Bereich keinesfalls unbeeindruckend. Rekordhungrig, wie China nun einmal ist, verfügt das Land mittlerweile über die größte Solarfarm und die größte schwimmende Solarfarm weltweit.

Bild: Foto von BlackRockSolar via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/