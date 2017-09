Die Desktop-Version von YouTube hat ein umfangreiches Update bekommen - Mobile-Apps sollen in den kommenden Tagen und Wochen angepasst werden. Das Update verändert nicht nur den Look der Video-Plattform, sondern auch die Funktionalität. So wird der Player beispielsweise an das Format des Videos angepasst. Ist das Video vertikal aufgenommen worden, wird auch der Player auf ein vertikales Design umgestellt. Außerdem wird die Möglichkeit, Videos schneller oder langsamer abzuspielen, auch für Apps eingeführt. Bisher war die Funktion nur auf der YouTube-Webseite verfügbar. Zudem können Benutzer ab sofort den Hintergrund verdunkeln, um ein “Kino-artiges Erlebnis” zu bekommen, wie es Neal Mohan, Chief Product Officer, in einem Blogbeitrag nennt.

Noch mehr Simplifizierung

In Sachen Design wurde YouTube wieder einmal simplifiziert. Der Fokus liegt klar auf den Preview-Bildern. Außerdem wird der “Zertifiziert-Haken” nun auch in Video-Vorschlägen und anderen Listen neben dem Namen des Uploaders angezeigt. Insgesamt ist das Design wieder ein Stück eckiger geworden. Nur noch die Profilbilder und ein paar Icons weisen runde oder abstrakte Formen auf - alles andere, inklusive dem Abonnieren-Button, sind nun rechteckige Blöcke.

YouTube wurde seit dem Launch der Plattform vor mittlerweile 12 Jahren mehrfach überarbeitet und mit jedem Schritt in Look und Funktionalität simplifiziert. Auch YouTubes kostenpflichtige Sektion YouTube Red ist beim Update überarbeitet worden und soll künftig stärker in die Plattform integriert werden. Bislang ist YouTube Red in Deutschland allerdings noch nicht verfügbar.

