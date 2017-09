Mit mehr als 874.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam liegt Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) mittlerweile vor Dota 2, dem lange Zeit populärsten Spiel auf Valves Spiele-Plattform. Zwar zieht das MOBA immer wieder nach, lange wird es vermutlich aber nicht mehr dauern, bis der Shooter deutlich an dem Free-to-Play-Titel vorbeizieht. PUBG steuert dauerhaft auf den ersten Platz der Steam-Charts zu und derzeit gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass der Trend in naher Zukunft abflauen könnte. Noch hält Dota 2 allerdings den Rekord für gleichzeitig aktive Spieler mit fast 1,3 Millionen.

Ein Early-Access-Spiel erobert die Welt

Dabei ist der "Battle-Royale"-Shooter vor gerade einmal sechs Monaten an den Start gegangen. Im März schickten Entwickler Bluehole und Lead Game Designer Brendan Greene, besser bekannt als "Playerunknown", PUBG in den Early-Access-Status auf Steam. Zuvor lief eine mehrwöchige Closed-Beta-Phase. Seitdem haben mehr als acht Millionen PC-Spieler den Titel ihrer Steam-Bibliothek hinzugefügt und kämpfen in Runden mit 100 Teilnehmern um den ersten Platz und die meisten Abschüsse. Seit dem Launch hat PUBG bereits zahlreiche Updates bekommen, die unter anderem die Performance verbessert und das Spiel um neue Waffen und Ausrüstung erweitert haben. Auch auf Twitch ist PUBG äußerst populär und regelmäßig als beliebtestes Spiel bei Zuschauern und Streamern gelistet - noch vor den Publikumsmagneten League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive und Hearthstone. Für die Zukunft plant Bluehole für PUBG weitere Waffen, neue Spielkarten sowie Mod-Support. Ein Datum für den offiziellen Release und das Ende der Early-Access-Phase steht bislang nicht fest.

Bild: Bluehole