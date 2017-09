Der Kampf Mayweather-McGregor, der schon im Vorhinein als Showmatch bezeichnet wurde, war einer der am meisten gehypten Boxkämpfe der letzten Jahre. Der Ire McGregor, der sich als UFC-Kämpfer einen Namen machen konnte und eine millionenfache Anhängerschaft hinter sich stehen hat, sollte gegen Boxprofi Floyd Mayweather beweisen, dass er sich auch im Boxsport durchsetzen kann. Wie zu erwarten, konnte der exzentrische Ire dem Profiboxer jedoch nicht viel anhaben und musste sich schlussendlich geschlagen geben. Der zu erwartende Ausgang des Kampfes hielt Abermillionen Zuschauer jedoch nicht davon ab, das Match mit Spannung zu verfolgen. Nicht jeder wollte allerdings die 100-Dollar-Gebühr hinblättern, die Pay-TV-Sender HBO und Showtime für die Übertragung haben wollten.

Fragmentierung des Angebots führt zu mehr illegalem Streaming

In der Folge wurde das Sport-Event zum am meisten illegal gestreamten Boxkampf aller Zeiten. Zu dem Schluss kommt zumindest die Digital-Security-Firma Irdeto, wie cnet.com berichtet. Nicht lizenzierte Übertragungen tauchten auf Facebook, YouTube, Twitch und Periscope auf, wurden jedoch schnell gesperrt. Anders sah es da auf Seiten aus, die weniger auf das Urheberrecht achten, wie beispielsweise die chinesische Webseite Alibaba sowie zahlreiche Grauzonen-Streaming-Webseiten.

Anders sähe die Situation möglicherweise aus, wenn der Streaming-Markt nicht den gleichen Weg gehen würde, wie zuvor Fernsehsender und Pay-TV-Anbieter. Das Angebot an Serien, Filmen und Sportübertragungen wird erneut extrem fragmentiert, was den Verbraucher in die Situation zwingt, zahlreiche Abos abzuschließen, um alle Inhalte anschauen zu können, die für ihn oder sie interessant sind. Damit bricht ein schlagendes Argument gegen illegales Streaming und heruntergeladene Raubkopien ein - wieder einmal ist die Verfügbarkeit maximal eingeschränkt, so dass sich gerade Menschen mit wenig gefüllten Bankkonten nach Alternativen im Netz umschauen.

Bild: "Boxing Gloves" von Kristin Wall via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/