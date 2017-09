In der chinesischen Stadt Bengbu ist ein angebliche betrunkener Mann auf dem Dach seines Autos durch die Straßen gefahren. Der Vorfall wurde auf Video aufgenommen. Wenig später traf die Polizei ein und nahm den Mann fest, wie die Chinese People’s Daily berichtet. Vor der Festnahme habe der Mann noch versucht, durch das Sonnendach in den Fahrersitz zu hüpfen und davon zu fahren, jedoch ohne Erfolg.

Eine Vorgeschmack auf das Verkehrsbild der Zukunft?

Was auf den ersten Blick wie ein Fahrzeug im Autopilot aussieht, scheint in Wirklichkeit ein gewöhnliches Auto gewesen zu sein, sind autonome Fahrzeuge beziehungsweise Fahrzeuge mit Autopilot in China doch auf öffentlichen Straßen verboten. Nichtsdestoweniger bietet der Vorfall einen Vorgeschmack auf das, was in Zukunft im öffentlichen Verkehr passieren könnte, wenn sich autonome Fahrzeuge erst einmal massentauglich durchgesetzt haben. Auch wenn es mit Sicherheit schwer geahndet wird, dürften sich besonders in den Anfangszeiten derartige Stunts häufen - und sei es nur der Klicks auf YouTube oder Selfies auf Instagram wegen. Und was passiert, wenn der Fahrzeughalter bei einem beknackten Stunt vom Dach fällt? Würden die Fahrzeuge erkennen, dass sie einen Passagier verloren haben oder einfach stur weiter zum Ziel fahren?

Als Motiv für seine Tanzeinlage auf dem Dach seines fahrenden Autos gab der Chinese gegenüber der Polizei an, dass er zuvor einen wichtigen Geschäfts-Deal abschließen konnte und diesen ausgelassen feiern wollte. Wie viel Promille der Mann im Blut hatte, ist nicht bekannt.

Bild: Screenshot des Videos von Chinese People'sDaily