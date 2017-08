Auf 200.000 Quadratmetern tummelten und drängelten sich in der vergangenen Woche mehr als 350.000 Besucher auf der Spielemesse gamescom in Köln. Wie auch in den vergangenen Jahren waren Electronic Arts, Ubisoft, Activision Blizzard und Wargaming die Aussteller mit den größten und eindrucksvollsten Ständen. Doch auch kleinere Gaming-Unternehmen, Indie-Entwickler und Hardware-Hersteller zeigten auf der gamescom ihre aktuellen und anstehenden Produkte. Wer selbst Hand anlegen wollte, musste sich in Geduld üben. Die Wartezeiten für Spiele wie Far Cry 5, Call of Duty: WW2 und Star Wars: Battlefront 2 betrugen gerne einmal drei Stunden und mehr. An den Indie-Ständen war es da deutlich einfacher, einen Platz an den Showcase-Computern zu ergattern.

“Die gamescom 2017 hat neue Maßstäbe gesetzt und einen neuen Besucherrekord aufgestellt”, so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH. “Wir sind sehr zufrieden und freuen uns, dass wir Fach- und Privatbesuchern in dieser außergewöhnlichen Form die Faszination des digitalen Entertainments hier in Köln bieten können.” Auch der Bundesverband Interaktive Unterhaltung (BIU), der als Träger der Messe fungiert, zeigt sich zufrieden. “Die gamescom 2017 war ein Erfolg auf allen Ebenen”, kommentiert Felix Falk, Geschäftsführer des BIU die Bilanz der gamescom. “Die Eröffnung durch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel sowie die erstklassig besetzte Wahlkampf-Arena verdeutlichten sowohl den einmaligen Erfolg der gamescom als auch die deutlich gestiegene Anerkennung von Games als wichtigem Wirtschaftsfaktor, Innovationstreiber und Kulturgut.” Mit Letzterem ist es jedoch weiterhin nicht gut bestellt. Videospiele werden in Deutschland immer noch als Unterhaltungsprodukt und nicht als Kulturgut angesehen, was immer wieder zu Konflikten und Selbstzensur führt.