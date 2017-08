Im September stellt Apple die neue iPhone-Serie vor und Experten, Branchenkenner und Techies spekulieren seit Monaten über Aussehen, Features und Konfiguration - wirklich bestätigt ist bisher jedoch kaum etwas. In einem aktuellen Beitrag will die New York Times von Insidern erfahren haben, dass die neue iPhone-Serie noch einmal im Preis klettern soll. Rund 1000 US-Dollar soll der Kaufpreis für das Gerät betragen, zumindest in den USA. Für europäische Länder wird mit einem Einstiegspreis von 1100 Euro gerechnet. Damit dürfte das Einsteigermodell aus der iPhone-8-Serie mindestens so teuer ausfallen wie das teuerste Modell aus der iPhone-7-Reihe.

Gerüchte rund um die Hardware des iPhone 8

Wie die New York Times weiter berichtet, sollen die Insider ausgeplaudert haben, dass das iPhone durch einen randlos eingefassten Bildschirm ein größeres Display bieten werde, über neue Gesichtserkennung verfüge und drahtlos via Induktion aufgeladen werden könne. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das iPhone 8 mit 64 GB, 256 GB und 512 GB Speicherplatz angeboten wird.

Ein konkreter Termin für die Apple Keynote zum neuen iPhone ist bis dato zwar noch nicht bekannt, traditionell stellt der US-Konzern seine neuen Produkte jedoch Anfang September der Öffentlichkeit vor. Eventuell findet die Keynote in diesem Jahr erstmals in Apples neuem Hauptquartier Apple Park in Cupertino im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Das ist zwar noch nicht hundertprozentig fertiggestellt und bezogen, seit April 2017 läuft jedoch der Umzug in das kreisförmige Gebäude, dessen Bau angeblich rund 5 Milliarden US-Dollar gekostet haben soll.

Bild: Foto von Brian Mitchell via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/