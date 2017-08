Google befasst sich schon seit Jahren mit dem Smartphone-Markt. Denn neben iOS von Apple ist Android das Mobile-Betriebssystem schlechthin. Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis der Großkonzern aus den USA, der einst mit einer simplen Suchmaschine an den Start ging, sein erstes eigenes Mobiltelefon veröffentlichen würde. Das geschah dann auch im vergangenen Jahr in Form des Pixels. Das soll nun in Kürze einen Nachfolger erhalten, der natürlich alles besser machen soll.

Besserer Prozessor als bei der Konkurrenz?

Evan Blass, der auf Twitter 367.000 Follower hat und als Reporter bei VentureBeat arbeitet, hat schon des Öfteren Dinge aus dem Mobile-Bereich geleakt. Jüngst hat er in einem Beitrag auf Twitter geschrieben, dass die zweite Generation des Pixels am 5. Oktober von Google enthüllt werden soll. Viel mehr Infos gibt der Journalist nicht preis, außer dass das Smartphone den Snapdragon 836 SoC eingebaut haben wird. Damit hätte das Pixel 2 einen leicht besseren Prozessor als andere aktuelle Smartphones der Konkurrenz. Das Samsung Galaxy S8 oder das HTC U11 zum Beispiel haben „nur“ den Snapdragon 835 in ihren Gehäusen.

The Verge schreibt, dass es nun die Hoffnung gibt, dass das neue Pixel in deutlich größeren Stückzahlen erhältlich sein wird als sein Vorgänger. Das erste Smartphone von Google gab es in Großbritannien beispielsweise exklusiv bei EE. Die Folge waren hohe Lieferengpässe, speziell für das Pixel XL. In Spanien und Japan kam das Gerät erst gar nicht auf den Markt.

