Star Wars ist die wohl größte Entertainment-Marke, die es auf diesem Planeten, nein, in dieser Galaxie gibt. Bis der neue Film „Die letzten Jedi“ in den Kinos anläuft und man erfährt, wie es mit Rey, Luke Skywalker und Kylo Ren weitergeht, dauert es noch knapp vier Monate. Und mit jedem Tag, der vergeht, wird der Hype größer. Die ganz starken „Star Wars“-Nerds werden zudem schon einem anderen Tag entgegenfiebern, nämlich dem 1. September oder auch „Force Friday II“, wie er genannt wird.

Logo scannen, Charaktere freischalten

Am genannten Datum erscheinen allerlei Produkte rund um „Episode 8“, vor allem natürlich jede Menge Spielzeug. Passend dazu hat sich Lucasfilm eine besondere Aktion einfallen lassen. Das Unternehmen veröffentlicht am 1. September eine App für Smartphones namens Find the Force. Bis zum 3. September können „Star Wars“-Fans bei über 20.000 Händlern in 30 Ländern nach dem dazugehörigen Logo suchen. Per App und der eingebauten Kamera des eigenen Mobilgeräts lässt sich die Grafik einscannen, woraufhin dank Augmented Reality ein bekannter Charakter aus dem „Krieg der Sterne“-Universum im Raum erscheint. Insgesamt wird es 15 Figuren geben, die man auf diesem Weg freischalten kann.

Noch vor der Veröffentlichung der App gibt es schon die Möglichkeit, die neuen Porgs aus „Star Wars: Die letzten Jedi“ auf dem eigenen Smarthone-Bildschirm zum Leben zu erwecken. Wie The Hollywood Reporter berichtet, braucht man dazu nur die aktuelle Version der „Star Wars“-App, mit der man dann ein Bild scannen muss, dass in dem genannten Artikel zu finden ist.