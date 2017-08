Der jüngste Leinwandauftritt des Jokers, dem wohl ikonischsten aller Comic-Bösewichte, gilt nicht unbedingt als gelungen. Der Film „Suicide Squad“ war zwar an den Kinokassen erfolgreich, doch Kritiker und Fans waren sich einig: Der Streifen ist nicht gut und Jared Leto als Joker auch nicht jedermanns Sache, zudem kam der Charakter viel zu kurz. Der Frontmann der Rockband 30 Seconds to Mars, der für seine Rolle in „Dallas Buyers Club“ mit dem Oscar für die beste männliche Nebenrolle ausgezeichnet wurde, soll aber in zwei Filmen als Erzfeind von Batman zurückkehren: Sowohl in „Suicide Squad 2“ als auch dem „Harley Quinn“-Spin-off wird Leto mit von der Partie sein. Doch er wird wohl nicht der einzige Joker-Darsteller im DC Extended Universe bleiben.

„Hangover“-Regisseur und „8 Mile“-Autor schreiben Drehbuch

Laut einer Exklusivmeldung von Deadline soll sich ein Film, der sich um die Herkunft des Jokers dreht, in einer frühen Produktionsphase befinden. Verantwortlich für den Streifen zeichne unter anderem Regisseur und Oscar-Preisträger Martin Scorsese („Good Fellas“, „The Wolf of Wall Street“), der die Rolle des Produzenten innehabe. Die kreative Arbeit übernehme aber in erster Linie Todd Phillips, der vor allem für die „Hangover“-Trilogie bekannt ist und zuletzt das schwarzhumorige Comedy-Drama „War Dogs“ mit Jonah Hill und Miles Teller abgeliefert hat. Er soll gemeinsam mit Scott Silver („8 Mile“, „The Fighter“) das Drehbuch schreiben und werde Regie führen.

Stilistisch soll der Joker-Film einen anderen Weg als etwa „Suicide Squad“ beschreiten, der vollgepackt war mit übertriebener Action und Popmusik. Für den Streifen rund um den psychopathischen Clown sei ein düsterer Ton nach Art der harten Krimi-Thriller aus den frühen Achtziger Jahren angedacht. Er solle sich sehr an den alten Scorsese-Filmen wie „Taxi Driver“ oder „The King of Comedy“ orientieren. Jared Leto werde nicht die Hauptrolle übernehmen, heißt es. Ein anderer Schauspieler solle den Joker darstellen, vermutlich ein jüngerer, wenn es um die Anfänge des Jokers geht. Bis der Film in den Kinos startet, dürften angesichts der frühen Produktionsphase noch einige Jahre vergehen. Interessant klingt das Projekt bei dieser Crew hinter der Kamera aber auf jeden Fall.

Bild: Foto von Peabody Awards via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/