Noch leben wir nicht in einem Zeitalter, in dem Roboter zum Alltagsbild in den Industrienationen gehören. Aber irgendwann wird es soweit sein, dass Menschen in ihren eigenen Wohnungen und Häusern intelligente Maschinen haben, die sie um Arbeit erleichtern. Wer hätte nicht gerne einen Putzroboter, der einem die Bude sauber hält, oder eine Maschine, die einem das Essen kocht, während man selbst gemütlich vor dem Fernseher hockt und Netflix schaut oder mit der PlayStation XY (welche Version die Konsole auch immer dann erreicht hat) spielt? Doch wie alle Maschinen können auch Roboter von Kriminellen missbraucht werden.

Killer-Roboter eine Gefahr der Zukunft?

Wie The Verge berichtet, sagen Forscher des Sicherheitsberatungsunternehmens IOActive aus Seattle, dass es für Hacker ganz einfach sei, die Kontrolle über Roboter zu erlangen und auf diesem Wege beispielsweise deren Besitzer zu bespitzeln, um an sensible Daten zu gelangen. Eine noch viel gruseligere Vorstellung ist es jedoch, dass die Maschinen umprogrammiert werden und den Befehl erhalten könnten, Menschen zu attackieren und zu verletzen.

In einem Video auf YouTube demonstrieren die Forscher, wie sie einen Roboter dazu bringen, mit einem Schraubenzieher auf eine Tomate einzustechen. Zugegeben, die Maschine ist sehr klein und die Tomate wird ihr direkt vor die Nase gehalten. Eine Gefahr für Menschen wäre dieses Ding vermutlich nicht, doch in 20, 30 Jahren werden Roboter wohl ein anderes Format haben und deutlich weiterentwickelter sein. Den Leuten bei IOActive sei es bereits gelungen, große Roboterarme von Universal Robotics, die dazu designt sind, Menschen bei der Arbeit zu helfen, zu hacken und deren Sicherheitsprotokolle auszuhebeln. Gegenüber Bloomberg sagten die Forscher, dass diese Arme genug Kraft hätten, um selbst bei langsamer Geschwindigkeit Knochenbrüche zu verursachen. Die Hersteller von Robotern müssten daher viel mehr Wert auf die Sicherheit legen, damit Hacker die Maschinen nicht missbrauchen können.

Bild: Foto von Takuya Oikawa via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/