Im Jahr 1997 veröffentlichte Microsoft das erste Age of Empires: ein Echtzeitstrategiespiel, in dem der Spieler eine große Basis errichtet, riesige Armeen rekrutiert, in mehreren Technologiestufen aufsteigt und spannende Schlachten gegen die KI oder andere Spieler austrägt. Dabei fängt man zu Beginn einer Partie in der Altsteinzeit an und durchläuft mit jeder weiteren Technologiestufe die darauffolgenden Epochen: die Jungsteinzeit, die Bronze- und die Eisenzeit. Das Spiel war ein riesiger Erfolg, zwei Jahre später folgte der zweite Teil, der die Gefechte ins Szenario des Mittelalters verfrachtete. Age of Empires 2 kam noch besser an als sein Vorgänger. Nach dem Fantasy-Ableger Age of Mythology von 2002 folgte 2005 Teil 3, der zwar durchaus seine Stärken hat, aber nicht den Beliebtheitsgrad der ersten beiden „Age of Empire“-Spiele erreichen konnte. Danach wurde es mit Ausnahme des gescheiterten Age of Empires Online und der HD-Version von Teil 2 sehr ruhig um die Reihe – bis gestern.

Age of Empires lebt!

Am gestrigen Abend veranstaltete Microsoft im Zuge der gamescom in Köln einen Livestream zum 20. Geburtstag von Age of Empires. In erster Linie wurde die Geschichte der Reihe behandelt, außerdem wurde der Release-Termin der Definitive Edition des ersten Teils bekannt gegeben: Ab dem 19. Oktober steht die Neuauflage zum Download im Windows Store bereit. Aber das ist noch längst nicht alles: Am Ende des knapp einstündigen Streams wurde nicht nur verraten, dass es auch Definitive Editions von Age of Empires 2 und 3 geben wird, Microsoft kündigte sogar mit einem Teaser-Trailer Age of Empires 4 an.

Die Infos zum Spiel sind aber noch sehr rar gesät. Es gibt weder einen Release-Termin noch Details zum Inhalt. Spielszenen offenbart das Video ebenfalls nicht. Auch das Szenario ist noch unbekannt. Anhand des Teasers gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird Age of Empires 4 an Teil 3 anknüpfen und rund um das 20. Jahrhundert herum spielen oder alle Zeitalter der vorherigen drei Teile in einem Spiel miteinander kombinieren.

Fest steht bislang nur, dass Age of Empires 4 von Relic Entertainment entwickelt wird. Das kanadische Studio mit Sitz in Vancouver hat sich in den vergangenen Jahren mit Spielen wie der „Warhammer 40.000: Dawn of War“- und der „Company of Heroes“-Reihe einen guten Ruf unter Strategiespielfans erarbeitet.

Bildquelle: Microsoft