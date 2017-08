Die digitale Distribution wird auf dem Gebiet der PC-Spiele immer wichtiger. Vor ein paar Jahren hätten viele noch behauptet, sich immer physische Versionen der neuen Titel kaufen zu wollen, anstatt mehrere Gigabyte große Downloads zu tätigen und von den Servern eines Steams oder Origins abhängig zu sein. Doch heute sieht das anders aus. Immer mehr Leute kaufen ihre Computerspiele online und erwerben Keys statt DVD-Versionen. Gleichzeitig setzt sich natürlich das Wachstum des Videospielmarktes im Allgemeinen fort, so dass immer mehr Händler auf den Zug aufspringen. Der Discounter Aldi ist das jüngste Beispiel.

Aldi Life verkauft PC- und PS4-Spiele

Mit Aldi Life haben Aldi Nord und Aldi Süd schon seit längerer Zeit eine Online-Plattform, auf der man Musik und E-Books kaufen kann. Seit heute gehören auch Spiele zum Angebot dazu. Das Unternehmen ist hierfür eine Partnerschaft mit Medion eingegangen. Da beide Firmen aber schon öfter gemeinsame Sache gemacht haben (Stichwort Aldi-PCs), ist das keine große Überraschung.

Bei Aldi Life kann man Keys für PC- sowie PlayStation-4-Spiele kaufen. Die PC-Codes lassen sich dann über die jeweilige Plattform aktivieren, also etwa Steam oder Uplay im Fall der Ubisoft-Spiele. Laut Aldi habe man Titel von mehr als 100 Entwicklerstudios und Publishern im Portfolio, wie Caschys Blog berichtet. Zumindest im Bereich der AAA-Spiele hat Ubisoft dabei eine sehr starke Präsenz auf Aldi Life. Das könnte aber auch daran liegen, dass Titel wie The Division, Watch Dogs 2 und Anno 2205 derzeit stark rabattiert sind. So gibt es das erstgenannte Actionspiel aktuell für 15 statt 49,99 Euro.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit Aldi Life Games eine breite Zielgruppe ansprechen“, so Stefan Muck, Verantwortlicher für Aldi Services bei Aldi Nord. „Für jede Altersgruppe sind passende Spiele dabei – ob Klassiker oder angesagte Top-Games. Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis rundet Aldi Life Games ab“. Man darf gespannt sein, ob sich der Service durchsetzen kann. Der Großteil der Spieler wird seine Titel aber wohl weiterhin direkt auf Steam kaufen.

Bild: Foto von Mike Mozart via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/