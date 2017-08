Im Jahr 2017 hat diese Welt bis heute schon etliche bekannte Persönlichkeiten verloren. Seien es nun Altkanzler Helmut Kohl, „James Bond“-Darsteller Roger Moore, der Kameramann Michael Ballhaus oder Chester Bennington, Sänger der Rockband Linkin Park. Am vergangenen Sonntag verstarb ein weiterer Promi, der über viele Jahrzehnte hinweg seinem Publikum große Freude bereitet hat. Gemeint ist Jerry Lewis. Der Komiker, Schauspieler, Sänger, Produzent, Drehbuchautor und Regisseur wurde 91 Jahre alt und starb im Kreise seiner Familie eines natürlichen Todes. Das geht aus einem Statement hervor, das die Angehörigen gegenüber dem Journalisten John Katsilometes geäußert haben, der die Nachricht auf Twitter verbreitete.

Durchbruch an der Seite von Dean Martin

Jerry Lewis wurde am 16. März 1926 als Joseph Levitch in Newark, New Jersey geboren. Der Sohn aus Russland emigrierter Juden bekam das Talent zur Schauspielerei und Musik quasi in die Wiege gelegt: Sein Vater war Sänger und Vaudeville-Darsteller, seine Mutter spielte bei einem Radiosender Klavier. Bekannt wurde Lewis in den Fünfziger Jahren an der Seite von Dean Martin. 1950 standen die beiden erstmals gemeinsam für den Film „My Friend Irma Goes West“ vor der Kamera, spielten hier aber nur Nebenrollen. Im selben Jahr kam „At War with the Army“ in die Kinos, in dem Lewis und Martin die Hauptrollen üernahmen. Doch irgendwann zerstritten sich die beiden und von da an startete Lewis seine Solokarriere.

1960 führte er erstmals bei einem Kinofilm Regie: „Hallo, Page!“ wurde aber nicht nur von Lewis inszeniert, er schrieb auch das Drehbuch und führte Regie. Dieses Multitalent bewies er in seiner langen Karriere dutzende Male. Seinen letzten Leinwandauftritt hatte er 2016 in dem Drama „Max Rose“.

