Virtual Reality ist eine äußerst spannende Technik. Sie ermöglicht es, Videospiele auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben. Aber auch abseits des Gaming-Marktes eröffnen die VR-Brillen neue, spannende Wege. Man denke nur mal daran, wie Virtual Reality in der Forschung oder der Medizin eingesetzt werden kann. Oder wie wäre es, wenn man sein neues Eigenheim künftig lange vor dem Hausbau in der virtuellen Realität begehen könnte? Nun haben die VR-Brillen aber das Problem, das sie von den Herstellern immer noch stark als Gaming-Produkte angepriesen werden, für die breite Masse aber zu teuer, zu unkomfortabel sind und noch dazu im Fall von Oculus Rift und HTC Vive einen High-End-PC benötigen, damit die VR-Spiele gut laufen. Gerade die Hardware von HTC hat ihre Probleme, den Weg zum Privatkunden zu finden. Ein Preisnachlass soll nun dabei helfen, diesem Umstand zu verbessern.

HTC zieht in den USA mit Oculus gleich

Statt bislang 799 kostet die HTC Vive fortan 599 US-Dollar, wie The Verge berichtet. Auch hierzulande gilt die Preisreduzierung. Allerdings kostet die Brille in Europa 699 Euro (vorher 899). Die Oculus Rift ist damit bei uns immer noch günstiger, während HTC auf dem US-Markt mit dem Konkurrenten gleichgezogen hat. Erst im März hatte Oculus den Preis seines Geräts ebenfalls um 200 US-Dollar dauerhaft gesenkt. Derzeit kostet die Oculus Rift sogar nur 399 US-Dollar in Nordamerika, bei uns 499 Euro – einem Sommersonderangebot sei Dank!

Von der Preissenkung erhofft sich HTC ein gesteigertes Interesse der Konsumenten. Als zusätzlichen Anreiz soll eine kostenlose, einmonatige Testphase für Viveport dienen, die jeder Käufer erhält. Damit erhält man 30 Tage Zugriff auf mehr als 200 VR-Spiele aus dem Online-Store von HTC. „Wir wollen die VR-Verkäufe weltweit wirklich signifikant steigern“, so Dan O‘ Brien, Vive US General Manager bei HTC. „Wir denken, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Preis neu anzusetzen.“

Bildquelle: HTC