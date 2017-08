Die rechtsradikale Gruppe "Oath Keeper" marschierte während der "Unite The Right"-Demo mit schwerem Geschütz auf.

Der Aufmarsch rechtsradikaler Gruppen in Charlottesville und die klägliche Reaktion Donald Trumps auf den terroristischen Angriff auf Gegendemonstranten zieht weiter Kreise. Nachdem der US-Präsident den Aufmarsch und den Terroranschlag zuerst herunterspielte und dann verurteilte, nur um später wieder die Teilnehmer des Aufmarsches zu verteidigen, traten Mitglieder seines Industrieberatergremiums reihenweise zurück. Die Reaktion Trumps? “Ihr seid alle gefeuert!”.

Spotify und Co sagen Nazis den Kampf an

Dass der US-Präsident es nicht schafft, Neo-Nazis, Rassisten und deren Aktionen scharf zu verurteilen, empört nicht nur viele amerikanische Bürger, sondern auch hochrangige Vertreter der Wirtschaft. Die nehmen das Zepter nun selbst in die Hand und entziehen rechtsradikalen Webseiten und Musikern sowie Verkäufern von Nazi-Klamotten ihre Unterstützung. Bislang wurde das Gebaren der “Neuen Rechten” überwiegend im Sinne der Meinungsfreiheit ignoriert. Seit den Vorfällen in Charlottesville ist damit allerdings Schluss.

Spotify entfernte rassistische und rechtsradikale Musik von der eigenen Plattform, wie die BBC berichtet. Die radikale Webseite The Daily Stormer wird von Domain-Registraren, Hostern und CDNs abgewiesen, meldet CNN, der Twitter-Account der Seite wurde laut The Independent ebenfalls gelöscht. Zudem haben Apple Pay und PayPal die Bezahloption durch ihre Dienste auf Webseiten deaktiviert, die “White Supremacists Merchandise” anbieten, wie The Verge berichtet.

Die geschassten Neo-Nazis und deren Sympathisanten üben sich derweil in ihrer Opferrolle und verbreiten manipulierte Fotos, die angeblich zeigen sollen, dass die Antifa der eigentliche Übeltäter während der Zusammenstöße in Charlottesville waren. Wie Snopes aufdeckt, handelt es sich dabei jedoch um Bilder von 2009 aus Griechenland, die nachträglich bearbeitet wurden, um einen Demonstranten, der auf einen Polizisten einprügelt, mit der Antifa in Verbindung zu bringen./nf

Bild: "Charlottesville "Unite the Right" Rally" von Anthony Crider via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/