“Das war übrigens mein allererstes Interview”, gestand YouTuberin Ischtar Isik während ihrer 15 Minuten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. “Ihr erstes Interview?”, so die mächtigste Frau Deutschlands daraufhin. “Und sonst machen Sie immer nur Selbstdarstellung?”. Der kurze Ausschnitt zeigt recht gut auf, wie leicht die Kanzlerin auch dieses Mal die Oberhand im Gespräch mit vier YouTubern behalten konnte. Aber immerhin, die Fragen waren in diesem Jahr deutlich kritischer, es gab Nachfragen und die Themen waren nicht so weichgespült wie die von "LeFloid", als er Merkel im vergangenen Jahr als erster YouTuber interviewt hat.

YouTuber schlagen sich gut im Interview mit Merkel

Etwas mehr als eine Stunde lang stellte sich Merkel den Fragen der vier YouTuber "MrWissen2Go", "ItsColeslaw", "AlexiBexi" und Ischtar Isik. Dabei wurden besonders die Sorgen und Bedenken junger Wähler aufgegriffen, die sich ob der aktuellen Situation in der Welt ernsthafte Gedanken um ihre Zukunft machen. "Mutti Merkel" konnte dabei natürlich stets beruhigen und beispielsweise versichern, dass man keine Angst vor einem möglichen Dritten Weltkrieg anlässlich der Nordkorea-Krise haben müsse. Aber auch Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Bildung und Europa waren Thema.

Den YouTubern, die ansonsten in der Sicherheit der eigenen vier Wände, mit Schnittprogrammen und leichten Themen ihre Videos produzieren, ist es tatsächlich gelungen, mehr oder minder interessante Fragen zu stellen und dabei teils sogar nachzuhaken. Wie im Vorfeld versichert wurde, seien die Fragen nicht abgesprochen gewesen. Der etwas länger als eine Stunde andauernde Livestream wurde auf YouTube übertragen und aus dem YouTube Space in Berlin gesendet.

Bild: #DeineWahl via YouTube