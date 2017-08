Der tragische Tod der Stuntfrau Joi Harris während der Dreharbeiten für "Deadpool 2" hat die Produktion des Films für gerade einmal zwei Tage zum Stillstand gebracht. Wie Deadline.com berichtet, sind die Dreharbeiten von 20th Century Fox im Anschluss an den Unfall “unverzüglich eingestellt worden”. Mittlerweile ist bekannt geworden, dass heute weiter gedreht werden soll. Harris ist während eines Motorrad-Stunts in Vancouver ums Leben gekommen. Zwar waren, wie bei Stunt-Arbeiten üblich, Rettungskräfte mit mobilen Operations- und Rettungswagen vor Ort, die Bemühungen, das Leben der Frau zu retten, seien jedoch erfolglos geblieben. Hauptdarsteller Ryan Reynolds und 20th Century Fox sprachen im Anschluss der Familie der Verstorbenen ihr Beileid aus. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich während der Dreharbeiten zur AMC-Serie "The Walking Dead", in diesem Fall wurde die Produktion auch innerhalb weniger Tage nach dem ebenfalls tödlichen Unfall fortgesetzt.

Erster großer Stunt von Jo Harris endet tragisch

Laut Deadline.com trug die Stuntfrau während der Action-Sequenz keinen Helm und verlor die Kontrolle über ihr Motorrad. Angeblich war es ihr erster Stunt für eine große Filmproduktion. Derzeit wird der Filmstart von "Deadpool 2" mit Juni 2018 angegeben.

Der erste Deadpool-Film erschien 2016 in den Kinos, nachdem Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller über Jahre für ein Budget kämpfen mussten. Erst ein absichtlicher Leak der Probeaufnahmen und die darauf folgenden positiven Reaktionen von Filmfans überzeugten 20th Century Fox schlussendlich, den FSK-16-Film zu finanzieren. Der Wechsel zu einer in den USA nicht jugendfreien “R”-Wertung, die für Superhelden- und Comicbuchverfilmungen bisher nicht üblich war, hatte massiv zur Popularität des Steifens beigetragen./nf

