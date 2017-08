Das "The International" ist die Weltmeisterschaft in Dota 2.

Zwar reicht das von Valve entwickelte Dota 2 nicht an die Popularität von League of Legends heran, die Preisgelder in den großen Turnieren fallen dafür jedes Jahr rekordverdächtig hoch aus. Das “The International 2017”, das in Seattle im US-Bundesstaat Washington ausgetragen wurde, war mit sage und schreibe 24,7 Millionen Dollar dotiert, 10,8 Millionen davon für das Siegerteam. Das Mega-Event mit etwa 17.000 Besuchern wurde von Valve organisiert und mitfinanziert. Das unter anderem von Sean “Day[9]” Plott kommentierte Event kulminierte in einem sechs Tage andauernden Finale, in dem 16 Teams aus aller Welt um die besten Ränge kämpften. Mit dabei waren beispielsweise die eSport-Teams Fnatic, Cloud9, Team Liquid, Virtus.pro, Evil Geniuses, Newbee und LGD Gaming.

Berliner wird mit seinem Team "Dota 2"-Weltmeister

In einem packenden Finale konnte sich Team Liquid schlussendlich den ersten Platz der Weltmeisterschaft sichern. Mit dabei war auch der Berliner Pro-Gamer Kuro Salehi Takhasomi, in eSports-Kreisen besser bekannt als "KuroKy". Gemeinsam mit seinen Teamkollegen lieferte der Deutsche eine Glanzleistung ab, die Millionen von Zuschauern auf Twitch und YouTube live mitverfolgten.

Die Karriere von "KuroKy" begann beim eSports-Team mousesports. Nach ersten Erfolgen spielte der Berliner anschließend auch für Natus Vincere, Team Secret und aktuell Team Liquid. Welchen Anteil KuroKy vom Preisgeld bekommen wird, ist nicht öffentlich bekannt. Es dürfte jedoch ausreichen, um den Berliner weiterhin auf Platz 1 der Bestverdiener im eSports-Business zu halten. Obwohl Dota 2, wie bereits erwähnt, nicht der populärste eSport-Titel weltweit ist, so sind die Turniere doch am höchsten dotiert. Kein anderes Spiel hat den teilnehmenden Teams bisher so viel Geld eingebracht wie das von Valve entwickelte Echtzeit-Strategiespiel. /nf

Bild: Ievgen "J" Dubravin via Twitter