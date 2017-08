Donald Trump tat sich offensichtlich schwer damit, die Ereignisse rund um die Versammlung “Unite the Right” in Charlottesville zu verurteilen. In einer ersten Stellungnahme sagte er den versammelten Reportern, “viele Seiten” hätten Hass und Fanatismus an den Tag gelegt. Erst am Sonntag verlas Trump eine weniger zweideutige Botschaft, in der er Herrenrassen-Gedankengut und Rassismus verurteilte - nur um im direkten Anschluss die Nachfragen eines Reporters wieder einmal als “Fake News” abzuwiegeln.

Neo-Nazi-Seite findet kein neues Zuhause

US-Unternehmen waren in ihrer Reaktion im Vergleich wesentlich deutlicher in Sprache und Reaktion. Von den Herstellern sogenannter Tiki-Fackeln, die von Neo-Nazis, Mitgliedern des Klu Klux Klan, Bürgerwehren und Alt-Right-Anhängern während der Demonstrationen getragen wurden, bis hin zu Domain-Registraren wie GoDaddy und Google, gab es scharfe Kritik an der Versammlung und dem terroristischen Anschlag, bei der mehrere Menschen schwer verletzt und eine Frau getötet wurde. Die bei Neo-Nazis und Anhängern der neuen Rechten beliebte Webseite The Daily Stormer machte sich über die Opfer des Angriffes lustig und verbuchte die Veranstaltung als Sieg für die Neo-Nazi-Bewegung in den USA. Daraufhin kündigte GoDaddy den Vertrag mit den Betreibern. Um auch diese Aktion möglichst gewinnbringend auszuschlachten, behaupteten die Betreiber von The Daily Stormer zuerst, von Anonymous gekapert worden zu sein - ohne Opfer-Mentalität geht’s offenbar nicht. Der daraufhin eingeleitete Umzug zu Google als neuem Registrar war ebenfalls nicht von Dauer, wie Reuters berichtet. Auch bei Discord, einem bei Gamern beliebten VOIP-Server-Anbieter, finden Neo-Nazis und die Alt Right keine Freunde. In einem Tweet schrieb das Unternehmen, dass man die Server von altright.com sowie Accounts zahlreicher “White Supremacists” gelöscht habe.

Bild: "GoDaddy" von AmyStephen via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/