Mit Facebook Marketplace versucht sich das soziale Netzwerk an einer Erweiterung der eigenen Produktpalette, damit die Nutzer um Himmels Willen bloß nicht die Sphären von Facebook verlassen müssen. Der Konkurrent zu eBay Kleinanzeigen macht sich etwas zunutze, was eBay schon länger verschlafen hat: die Gewohnheiten der Nutzer. Produkte, nach denen über die Suchfunktion gesucht werden, listet Facebook nicht nur nach Übereinstimmung, sondern auch nach Entfernung. Schließlich geht es bei dem Online-Flohmarkt nicht um Neuwagen, für die so mancher Käufer auch gerne mal eine längere Reise in Anspruch nimmt. Die Funktionalität der App ist denkbar einfach: Um ein Produkt anzubieten, wird per Smartphone oder Tablet ein Foto geschossen und dazu ein kleiner Text sowie Standort und Kategorie hinterlegt. Einziger Knackpunkt: die Bezahlung.

Keine Bezahlung über die App möglich

Im Gegensatz zu der Marketplace-App in den USA kann die Bezahlung nicht in der App selbst abgewickelt werden. Käufer und Verkäufer müssen sich entsprechend via Chat oder Anruf über die Abwicklung einig werden. Beim Versand per Post sollten beide daher darauf achtgeben, dass sie nicht über den Tisch gezogen werden, beispielsweise mit stornierten PayPal-Überweisungen. In Australien, Großbritannien, den USA und Neuseeland ist Facebook Marketplace seit Oktober 2016 verfügbar. Zeitgleich zum Launch in Deutschland wird die App nun auch in 16 weiteren europäischen Ländern angeboten. Der Online-Flohmarkt listet jedoch nur Angebote aus dem Land des jeweiligen Nutzers. Internationale Flohmarkt-Deals sind daher nicht möglich. Als Hintergrund für die Einführung nennt Facebook in der Ankündigung das sowieso schon bestehende Interesse am Tauschhandel zwischen Nutzern. Demnach sind mehr als 550 Millionen Menschen weltweit in entsprechenden Gruppen auf Facebook aktiv./nf

Bild: Facebook