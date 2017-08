Die digitale Währung Bitcoin steht derzeit bei einem Wechselkurs von 4235 US-Dollar beziehungsweise 3562 Euro zu 1 Bitcoin. Wer sich rechtzeitig in die spekulationslastige Währung eingekauft hat, freut sich über den Anstieg, während Beobachter sich weiterhin ärgern, nicht früher auf den Zug aufgesprungen zu sein. Bitcoin-Enthusiasten, wie beispielsweise im Unterforum zur digitalen Währung auf Reddit, warnen aber deutlich davor, sich aktuell in die Kryptowährung einzukaufen. Die Warnung baut darauf auf, dass in der Vergangenheit jedes Mal ein rapider Werteverfall stattfand, wenn der Boom zu extrem ausfiel, wie es derzeit der Fall ist. Alleine in den letzten sieben Tagen sprang der Kurs von Bitcoin um fast 25 Prozent. Beim letzten großen Werteverfall von Bitcoin war im Unterforum von Reddit zur digitalen Währung ein permanenter Sticky mit Hotlines zu Notfallrufnummern angebracht. Viele Anleger spielten ernsthaft mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen, hatten sie doch zu viel ihres Kapitals in die Kryptowährung investiert. Zwar erholte sich Bitcoin verhältnismäßig schnell, so mancher sah jedoch das Ende des Hypes gekommen und verkaufte gleich den kompletten Inhalt des eigenen Wallets.

Schlagzeilen könnten Boom andauern lassen

Wie lange der derzeit laufende Boom anhalten wird, ist wie immer schwierig vorherzusagen. Doch die Schlagzeilen um die virtuelle Währung, die aktuell selbst auf der Titelseite großer Finanzzeitungen, beispielsweise von Business & Finance, zu finden sind, könnten dem Höhenflug von Bitcoin noch weiter Schwung verleihen. Business & Finance wird insbesondere von Wall-Street-Investoren gelesen und könnte daher weitere Spekulanten anlocken./nf

