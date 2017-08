Entsprechende Zahlen hat das Statistische Bundesamt vorgelegt. Egal, ob es sich um einen Betrieb mit zwei bis drei Beschäftigten handelt oder einen Mittelständler, der 1.000 Personen beschäftigt – am Thema Internet kommt heute kein Unternehmer mehr vorbei. Wie stark ein Betrieb auf das World Wide Web angewiesen ist, variiert. Ein Handwerksbetrieb wird sich an diesem Punkt weniger stark auf das Internet fokussieren als im Vergleich dazu ein junges Medien-Start-Up oder Onlineshops.

Ohne den direkten Draht zum Kunden haben es mittlerweile Unternehmen auch in Branchen schwer, die auf den ersten Blick eigentliche keine gemeinsame Schnittmenge mit dem World Wide Web haben.

Der Grund: Viele Verbraucher informieren sich nur online. Es wird im Netz gezielt nach Produkten und Dienstleistern gesucht. Unternehmen, welche auf die Internetpräsenz verzichten, werden von der Konkurrenz schnell ausgestochen. Trotz dieser Tatsache verfügten 2016 immer noch 30 Prozent der Unternehmen über keine eigene Website. Laut einem Bericht der Verlagsanstalt Handwerk GmbH lag der Anteil bei kleinen Unternehmen mit 37 Prozent noch deutlich über diesem Durchschnitt, den das Statistische Bundesamt ermittelt hat. Welche Möglichkeiten haben Unternehmen heute überhaupt, um sich online zu präsentieren und mit Zielgruppen zu kommunizieren? Muss es tatsächlich immer eine Website sein?

Geht das Ganze einen Schritt weiter – das Unternehmen fertigt beispielsweise ergonomisch angepasste Tische fürs Büro – werden die Anforderungen an den Auftritt im Internet schnell höher. Gefordert ist eine Shopfunktion, in welche:

Diese Aufgabenstellung – so einfach und unkompliziert sie auf den ersten Blick aussieht – lässt sich in der Praxis mitunter nur durch einen erheblichen Aufwand an Ressourcen auf die Beine stellen. Gemeint sind damit sowohl die personellen Strukturen als auch der finanzielle Aspekt. Wie stark ein Internetauftritt am Ende Mittel bindet, hängt sehr stark von Branche, Unternehmensgröße und Zielstellung ab. Beispiel: Ein Handwerksbetrieb im holzverarbeitenden Gewerbe kann sich mit einem klar strukturieren Webauftritt zufriedengegeben. Wichtigste Funktion ist hier die Präsentation des Unternehmens nach außen – sprich wer hinter dem Unternehmen steht, wie die Produkte/Leistungen aussehen und wie der Handwerksbetrieb zu erreichen ist.

angeschlossen sind. Pflege und Aktualisierung des Ganzen binden hier bereits Ressourcen in nicht unerheblichem Umfang.



Reine Onlineshops mit einem mehrere hundert oder einige tausend Artikel umfassenden Sortiment stehen an diesem Punkt vor noch ganz anderen Herausforderungen – und sind in Bezug auf Geld und Manpower in spezieller Weise gefragt. Die Internetseite ist und bleibt aktuell der Schlüssel für die Präsenz im World Wide Web. Letztlich unterscheiden sich Umfang, Design und Aufwand für den Betrieb der Website deutlich. Die Preise für Webseitenerstellung variieren natürlich je nach Anbieter stark. Zudem ist es wichtig, ein für die Zielgruppe passgenaues Design zu verwenden.

Social Media Präsenz – Schmankerl oder Must-have?

Der Begriff Social Media zielt primär darauf ab, mit und innerhalb einer Gemeinschaft zu agieren. Wie diese Interaktion letztlich aussieht, hängt stark vom gewählten Kanal ab. Social Media können:

Videoplattformen

Internetforen

Blogs und Microblogs

Soziale Netzwerke

sein.

Besonders präsent sind im Bereich Social Media die letztgenannten Netzwerke und Microblogdienste.

Aber auch die Arbeit mit Videoplattformen hat aus unternehmerischer Sicht ihren Reiz. Für welche Variante sollte sich ein Unternehmen entscheiden? Diese Fragestellung pauschal zu beantworten ist unmöglich. Der Grund: Wie stark ein Unternehmen von Social Media profitiert, hängt von individuellen Faktoren ab.

Ein Vorteil der Social Media Kanäle ist der direkte und schnelle Draht zum Verbraucher/zur Zielgruppe. Klar muss an diesem Punkt sein, dass „der Schuss auch nach hinten“ losgehen kann – Stichwort Shitstorm. Parallel ist der Reichweitenvorteil ein zweischneidiges Schwert: Die geliehene Reichweite gibt es nur solange, wie ein Unternehmen in den sozialen Medien aktiv ist. Eine Social Media Präsenz erfordert den Willen und die Möglichkeiten zur Pflege der B2C-Beziehung. Ob eine entsprechende Kampagne ergänzend zum Webauftritt oder als Stand-alone-Alternative in Erwägung gezogen wird, muss für jedes Unternehmen individuell entschieden werden. Eine Faustregel gibt es hier – wie beim Thema Website – nicht.

E-Mail-Marketing: Minimalistisch bleiben

Website, Shopsystem und Social Media Netzwerk plus Microblog – das volle Programm kostet Geld. Nicht jedes Unternehmen kann und will diesen Aufwand betreiben. Mithilfe einer Landingpage und E-Mail-Marketing schöpfen Firmen bereits einen hohen Prozentsatz der möglichen „Internet“-Performance ab.

E-Mail-Marketing hat einige Vorteile, die angesichts Social Media und Website gern vergessen werden. Werbematerial, das im Netz angezeigt wird – wie Banner oder Pop-Ups – sind allgemein nicht besonders klickstark. E-Mail-Marketing in Form von Newslettern hat den Vorteil, dass der Nutzer die Botschaft aktiv einlädt – durch die Anmeldung zum Newsletter. Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit, Nachrichten zu personalisieren und Nutzer direkt anzusprechen. Vorteile, die bei den anderen Webauftritten schnell auf der Strecke bleiben.