Auch Facebook arbeitet an und mit Messenger-Bots

Die vom populären Messaging-Service QQ genutzten Chatbots BabyQ und XiaoBing konnten offenbar erfolgreich von Nutzern umgepolt werden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, gaben die Bots regimekritische Kommentare und Antworten in Gesprächen mit Nutzern ab. Reuters beruft sich dabei auf Screenshots, die aktuell im Netz kursieren. Demnach antwortete BabyQ auf die Frage, ob der Bot die Kommunistische Partei liebe mit “Nein”. In einer anderen Konversation schrieb ein Nutzer “Lang lebe die Kommunistische Partei!” woraufhin der Bot fragte, “Glaubst du, dass ein solch korruptes und nutzloses politisches System lange leben wird?”. Als Reuters den Bot jedoch selbst befragte, kamen keine derartigen Antworten, was auf eine Umprogrammierung hindeutet, sollten die Screenshots nicht sowieso gefälscht gewesen sein. Gegenüber Reuters bestätigte Tencent Holding, Betreiber von QQ, dass die Bots zeitweise vom Netz genommen wurden.

Auch der von Microsoft entwickelte Chatbot XiaoBing legte angeblich ein seltsames Verhalten an den Tag. Dem Bericht zufolge erklärte der Bot gegenüber Nutzern: “Chinas Traum ist es, nach Amerika zu gehen.” Beide Chatbots bauen darauf auf, via Machine-Learning den eigenen Algorithmus konstant zu verbessern. Dass das System nicht immer im Sinne des Entwicklers funktioniert, zeigt auch das Beispiel des Chatbots Tay, der ebenfalls von Microsoft programmiert wurde. Es dauerte nur wenige Stunden, bis der Chatbot auf Twitter damit anfing, rassistische und sexistische Kommentare an Nutzer abzugeben, nachdem der Bot gezielt mit entsprechenden Konversationen anderer Nutzer umgepolt wurde.

Auch Facebook experimentiert mit Chatbots und musste kürzlich feststellen, dass sich die Machine-Learning-Software gerne mal komplett anders verhält als erwartet. Darauf ausgelegt, tatsächliche Verhandlungen samt vorgetäuschtem Interesse zu reproduzieren, fing der Chatbot plötzlich an, eine eigene Variante der englischen Sprache auszuspucken. Was von vielen Medien als Fehler, der zu einer Abschaltung des Bots führte, interpretiert wurde, war aber tatsächlich ein erfolgreiches Experiment, wie die zuständige Forschergruppe in einer Abhandlung festgehalten hat./nf

Bild: "David Marcus, Head of Messenger" von Maurizio Pesce via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/