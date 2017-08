In Zusammenarbeit mit Blizzard versucht das Team um Googles künstliche Intelligenz Deepmind nun auch die besten “StarCraft 2”-Spieler zu bezwingen. Dafür hat Google das Machine-Learning-Programm bereits mit Informationen aus rund 65.000 aufgezeichneten Spielrunden aus “StarCraft 2” gefüttert, während Blizzard entsprechende Software-Tools zur Verfügung stellt, berichtet Wired.com. Grundsätzlich gilt, dass die KI keine unfairen Vorteile gegenüber dem Spieler bekommen und unter den gleichen Voraussetzungen starten soll. Ganz klar ist, dass Deepmind den menschlichen Spielern in Sachen APM (Aktionen pro Minute) deutlich überlegen ist. Auch wird die KI beispielsweise ein besseres Verständnis dafür haben, in welchem Zustand sich die Einheiten befinden und in welcher Zeit wieviel Distanz zurückgelegt werden kann. Deutlich problematischer hingegen ist die Analyse des Gegenspielers. Während die Möglichkeiten und die Aktivitäten des Gegenübers in Brettspielen wie Go und Schach beiden Parteien immer präsent sind, muss in “StarCraft 2” die Taktik des Gegners häufig erraten und richtig vorhergesagt werden, um die bestmöglichen Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Ziel der Entwickler ist es, dass Deepmind eigene und ganz neue Strategien entwickelt, um bestehende Taktiken kontern und das Spiel für sich entscheiden zu können. Bis Deepmind jedoch soweit ist, wird es noch eine ganze Weile dauern, versichert das Deepmind-Team. Echtzeitstrategiespiele wie “StarCraft 2” seien demnach für eine KI deutlich schwerer zu erlernen als verhältnismäßig überschaubare Brettspiele. Um so mehr dürfte ein Match zwischen Deepmind und den Besten der Besten aus der SC2-Szene für Fans des Genres äußerst spannend werden./nf

Bild: "starcraft2" von Luke 'Duke' Newcombe via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/