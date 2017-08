Facebook Watch ist ein ganz unverkennbarer Angriff auf YouTube. Schon seit Jahren ignoriert das Unternehmen konsequent Urheberrechtsbeschwerden von YouTubern, die ihre Inhalte kopiert auf Facebook wiederfinden, ist das Videoformat im sozialen Netzwerk doch äußerst populär. Teilweise sind ganz eigene Geschäftsmodelle daraus entstanden, YouTube-Inhalte zu kopieren und auf Facebook wieder neu hochzuladen. Mit Facebook Watch geht Facebook nun in die Offensive und bündelt auf der Plattform, die bisher nur in den USA zugänglich ist, kurze Video-Clips, aber auch längere Formate, aus den Bereichen Sport, Kochen, Doku, Comedy und Vlogging. Der Uploader bekommt dabei laut Facebook 55 Prozent der Werbeeinnahmen zugesprochen. Wie Facebook selbst, ist auch Watch auf die Gewohnheiten des Nutzers zugeschnitten.

In Deutschland wird in der Zwischenzeit dem anstehenden Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), das ab dem 1. Oktober in Kraft tritt, Genüge getan. Neben dem ersten “Löschzentrum” von Facebook in Berlin baut das Unternehmen aktuell in Essen einen weiteren Standort auf. Die Mitarbeiter sollen gemeldete Inhalte prüfen und gegebenenfalls entfernen. Rund 500 Mitarbeiter sollen am neuen Standort arbeiten, wobei unklar ist, wie viele der Mitarbeiter sich um deutsche Inhalte kümmern werden, wie Spiegel Online berichtet.

Bis Anfang 2018 haben Internet-Unternehmen wie Facebook, Twitter und YouTube Zeit, um sich auf die neue Gesetzeslage einzustellen. Wird den Rahmenbedingungen, wie zeitiges Reagieren auf Beschwerden, nicht nachgekommen, drohen Bußgelder von bis zu 50 Millionen Euro. “Kein Unternehmen kann ein Interesse daran haben, dass seine Plattform missbraucht wird, um Straftaten zu begehen”, kommentierte Justizminister Heiko Maas den Aufbau des neuen Löschzentrums gegenüber Spiegel Online. “Es ist überfällig, dass Facebook mehr Mitarbeiter einstellt, um sein Beschwerdemanagement zu verbessern, und somit nutzerfreundlicher wird.”/nf

