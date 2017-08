Wie AdvertisingAge berichtet, hat Google etwa 1.000 Webseiten-Betreiber eine Warnung zukommen lassen. Sobald der Chrome Adblocker nativ im Browser scharf geschaltet wird, werden die Werbemittel auf den betroffenen Webseiten komplett blockiert, sollten intrusive Werbeformen, wie Autoplay-Videos, Pre-Rolls und Popups verwendet werden. Die rund 1.000 kontaktierten Webseiten-Betreiber sind nur die Spitze des Eisbergs. Insgesamt seien von dem Adblocker in Chrome über 100.000 Webseiten betroffen, darunter auch namhafte Seiten wie forbes.com, zdnet.com und eurogamer.com. Die angeschriebenen Betreiber seien jedoch besonders auffällig in ihrem Einsatz von störenden Werbemitteln, so dass sich Google dazu angehalten sah, eine Warnung auszusprechen, um unangenehmen Überraschungen vorzubeugen.

Um zu überprüfen, ob und in welcher Form Google Chrome künftig Werbeflächen blockieren wird, hat der Konzern die Google Webmaster Tools um eine Funktion erweitert, die entsprechende Informationen zur eigenen Seite bereitstellt. Zeitgleich arbeitet Google an einer neuen Version von Google Contributor, einer Art universalem Bezahl-System, das Webseiten-Betreiber auf Grundlage von Nutzungsstatistiken entlohnt.

Mit der “Coalition for Better Ads” stehen Webseiten mit übermäßigem Einsatz von Werbemitteln damit schwere Zeiten bevor. Auch weiterhin ist Werbung im Internet für viele Portale, die nicht selbst Produkte verkaufen, der wichtigste Umsatzgarant. Entsprechend groß ist nun die Sorge, hat Chrome doch mittlerweile weltweit einen Marktanteil von 64 Prozent erreicht. Der Chrome Adblocker soll im kommenden Jahr an den Start gehen./nf

Bild: Wikipedia (Lizenz: gemeinfrei)