Disney-Filme, wie “The First Avenger: Civil War”, “Moana” und “Rogue One: A Star Wars Story” werden nur noch bis Ende kommenden Jahres auf Netflix angeboten. Wie Walt Disney Studios in einer Ankündigung erklärt, macht der Konzern von einer Vertragsklausel Gebrauch, die es Disney erlaubt, aus dem Deal mit Netflix auszusteigen. Ab 2019 sollen alle neuen Disney-Produktionen, ebenso wie die Filme von Tochterunternehmen, exklusiv über einen eigenen Streaming-Dienst verfügbar gemacht werden. Gegenüber CNBC erklärte Disney-Chef Bob Iger, dass man weiterhin eine gute Beziehung zu Netflix habe, Filme aber lieber exklusiv auf einer eigenen Plattform anbieten wolle. TV-Serien, wie “Daredevil” und “The Defenders” sollen jedoch weiterhin über Netflix laufen.

Der Vertrag mit Netflix datiert bereits auf 2012 zurück, die Filme von Walt Disney Studios, Lucasfilm, Marvel und Pixar laufen jedoch erst seit September 2016 auf der Streaming-Plattform. Der bisher namenlose Streaming-Dienst von Disney wird nicht vom Unternehmen selbst entwickelt. Erst kürzlich gab Walt Disney Studios bekannt, die Mehrheitsanteile an BAMTech erworben zu haben. BAMTech bietet in den USA Live-Übertragungen der nationalen Baseball-Liga an. Im ersten Schritt wird Disney die Plattform nutzen, um selbst einen 24/7-Sport-Streaming-Service anzubieten, der im Frühjahr 2018 an den Start gehen soll.

Die Entwicklung zu vielen separaten Streaming-Diensten dürfte Film- und Serien-Piraten neuen Aufwind geben, war das schlagende Argument von Netflix in den ersten Jahren nach Launch doch immer, dass es nun möglich sei, alles aus einer Hand zu bekommen, anstatt zahlreiche Abos bei Pay-TV-Sendern abschließen zu müssen. Nun wiederholt sich die Geschichte offenbar, findet doch zunehmend eine Fragmentierung der Streaming-Dienste statt, in deren Folge Konsumenten wieder zahlreiche Abos benötigen, um auf alle Lieblingsserien und Filme Zugriff zu haben./nf

Bild: "disney von Marc Levin via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/