Nach dem erfolgreichen Hacker-Angriff auf Pay-TV-Sender HBO tauchten bereits mehrere, bislang unveröffentlichte Folgen von HBO-Serien im Netz auf. Darunter Episoden von “Ballers”, “Room 104” und die aktuelle Folge von “Game of Thrones”. Insgesamt sollen die Hacker 1,5 Terabyte an Daten kopiert haben. Einem Bericht von The Hollywood Reporter zufolge ist nun der Inhalt des E-Mail-Posteingangs eines führenden HBO-Mitarbeiters von den Hackern an die Redaktion geschickt worden. Über den konkreten Inhalt sowie den Namen des Mitarbeiters wird nicht berichtet. In einem Video fordern die Hacker von HBO-Chef Richard Plepler erneut Lösegeld und behaupten, dass der Angriff auf den Pay-TV-Sendern “eines der schwierigeren Ziele” gewesen sei, das von der Gruppe geknackt werden konnte. Sechs Monate lang hätten die Hacker an dem Angriff gearbeitet. Über die Vorgehensweise ist nichts Konkretes bekannt.

Weiterhin sollen die Hacker, einem Screenshot zufolge, im Besitz von Marketing-Plänen, Listen von Besetzungen und Zusammenfassungen des Drehbuchs für weitere “Game of Thrones”-Folgen sein. Gegenüber The Hollywood Reporter erklärt ein Sprecher von HBO, dass der Sender von weiteren “Leaks” in der Zukunft ausgeht, das E-Mail-System des Unternehmens aber nicht per se gekapert worden sei. Das lässt darauf schließen, dass der HBO-Manager, dessen E-Mails veröffentlicht wurden, möglicherweise einer Phishing-Attacke zum Opfer gefallen ist. Wie viel Material die Hacker tatsächlich noch in der Hinterhand haben, wird sich im Laufe der Woche zeigen. Am kommenden Sonntag läuft die neue “Game of Thrones”-Episode an - sollten die Hacker eine Kopie davon gekapert haben, dürfte die Veröffentlichung davon ein paar Tage eher erfolgen./nf

Bild: "96/365 - 'Game of Thrones' day" von Paul Hudson via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/