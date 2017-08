Das Verhältnis zwischen US-Präsident Donald Trump und der Presse ist denkbar schlecht. Was Trump besonders wurmt ist, nach eigener Aussage, dass die Medien ein Monopol über die Berichterstattung hätten und ihn ständig falsch wiedergeben würden. Im Umgang mit Vertretern der Presse schlägt Trump daher schon seit Beginn seiner Amtszeit einen harschen Ton an - mit Ausnahme konservativer beziehungsweise rechtsnationaler Nachrichtensender und Online-Seiten, wie Fox News und Breitbart. Dabei spricht Trump gerne vom “Kampf gegen Fake News”, wobei aus Sicht Trumps alle Presseorgane “Fake News” sind, die nicht in seinem Interesse berichten. Daher war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis Trump mit einem eigenen Nachrichtenformat aufwartet. Zuvor schon schwor er seine Anhänger darauf ein, dass sein Twitter-Account eine bessere Quelle für Informationen sei als die etablierte Presse.

“Real News” heißt das Format und wird direkt aus Trump Tower in New York City übertragen. Finanziert wird die Sendung offenbar vom US-Präsidenten selbst. Der Tenor der Sendung? Unter Trump erblüht Amerika, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, während Kontext zu Fakten und Zahlen einfach ignoriert werden. Hauptsache, das Bild stimmt. Doch die Glaubhaftigkeit von Trump hat bereits nachhaltig gelitten. Einer Umfrage von CNN zufolge trauen nur 25 Prozent den Aussagen, die aus dem Weißen Haus kommen, über den Weg. “Real News” wird daran auch nicht viel ändern können. Doch das scheint gar nicht mal die Absicht zu sein. Vielmehr hat Trump mit “Real News” einen weiteren alternativen Kanal für seine Unterstützer geschaffen, die den US-Präsidenten besonders im Netz vehement verteidigen und Kritiker mit wüsten Beschimpfungen bedenken. Selbst wenn Trump keine zweite Amtszeit erreichen sollte, wird es wohl noch sehr, sehr lange dauern, bis der Schaden, den der US-Präsident in so vielen Bereichen verursacht, wieder gut gemacht werden kann./nf

Bild: Screenshot