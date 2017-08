Während eines Trips in die Vereinigten Staaten ist der 23-jährige Brite Marcus H. von US-Marshals verhaftet worden. Laut Aussagen von Bekannten des Hackers erfolgte die Festnahme am Mittwoch am Flughafen in Las Vegas, wie zdnet.com berichtet. Marcus H., der im Netz besser unter seinem Pseudonym @MalwareTechBlog bekannt ist, nutzte seinen Aufenthalt in den USA, um teure Autos zu fahren, in Luxus-Swimming-Pools zu planschen und diverse Schusswaffen auf Schießständen auszuprobieren, wie seinem Twitter-Account zu entnehmen ist. Die Hacker- und IT-Security-Konferenz Def Con besuchte Marcus H. demnach nur am Rande, wie Daily Mail behauptet. Unterstützer des Verhafteten unterstellen, dass der 23-Jährige in den USA verhaftet und nicht in Großbritannien angeklagt wurde, um ein umständliches Auslieferungsverfahren zu vermeiden.

Mittlerweile ist der Hacker nach einer Kautionszahlung in Höhe von 30.000 US-Dollar vorläufig wieder auf freiem Fuß. Das Land darf er jedoch nicht verlassen. Ein Sprecher des Justizministeriums begründet die Verhaftung damit, dass Marcus H. angeblich eine Rolle bei der Entwicklung und Verbreitung des Banking-Trojaners Kronos gespielt haben soll. Freunde, Arbeitskollegen und Familie bestreiten diese Vorwürfe und verweisen darauf, dass der Brite sein Leben lang daran gearbeitet habe, derartige Attacken zu verhindern. Sollte gegen Marcus H. tatsächlich ein Verfahren eröffnet werden und ein Schuldspruch erfolgen, drohen dem Briten bis zu 40 Jahre Haft. Gerichtsunterlagen belegen, dass neben dem 23-Jährigen noch eine weitere Person angeklagt ist, deren Namen jedoch in den Unterlagen geschwärzt wurde. Grund dafür könnte sein, dass bisher noch keine Verhaftung erfolgt ist oder der Mitangeklagte als Informant für das FBI arbeitet. Dem Mitangeklagten wird vorgeworfen, den Quellcode von Kronos über den mittlerweile geschlossenen Darknet-Marktplatz Alphabay vertrieben und ein Video erstellt zu haben, das erklärt, wie die Malware zu verwenden ist./nf

