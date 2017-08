Spekulationsblase! Geldwäsche! Kurzfristiger Trend! Der Kryptowährung Bitcoin wurde und wird viel Negatives vorgeworfen - nichtsdestoweniger steigt die digitale Währung weiterhin im Wert. Grund dafür ist vor allen Dingen zunehmende Akzeptanz als gängiges Zahlungsmittel und zwar nicht nur für Cam-Shows und Drogenkäufe im Darknet. Die Liste der Staaten, in denen Bitcoin als legales Zahlungsmittel anerkannt wird, ist mittlerweile verhältnismäßig lang. Zwar bestehen Einschränkungen, auch steht die Legalität in einigen Ländern nicht gerade auf stabilem Fundament, dennoch hat sich Bitcoin inzwischen fest etabliert. Das gibt den Spekulanten Zuversicht, was wiederum den Kurs in die Höhe schnellen lässt.

Nach einem kurzfristigen Werteverfall, der Bitcoin unter die im Mai erreichte 2.000-Dollar-Marke fallen ließ, klettert die Kryptowährung wieder stetig und rasant. Bereits Tage nach dem Fall unter die 2.000-Dollar-Marke kratzte die digitale Währung an der 3.000er-Marke, verfehlte die Hürde jedoch knapp. Nun ist auch dieser Meilenstein für die einst für wenige Cents gehandelte Währung überwunden und die Chancen, dass in den kommenden Tagen wieder ein Rekord erzielt wird, stehen denkbar gut. Welche Höhen Bitcoin erreichen wird, bevor sich der Kurs stabilisiert, darüber gehen die Meinungen stark auseinander. Manche Bitcoin-Enthusiasten prognostizieren Wechselkurse von 30.000 US-Dollar und mehr, andere Finanzexperten rechnen weiterhin damit, dass die Währung früher oder später den Bach herunter geht./nf

Bild: "Cryptolocker ransomware" von Francis Storr via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/