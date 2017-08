In einer internationalen Studie mit rund 1054 Unternehmen, die weniger als 1000 Mitarbeiter beschäftigen, haben Malwarebytes und Osterman Research die Auswirkungen von Ransomware-Attacken in kleinen und mittelständischen Firmen unter die Lupe genommen. Die befragten Betriebe sitzen in Nordamerika, Frankreich, den USA, Deutschland, Australien und Singapur. Dabei stellte sich heraus, dass rund ein Drittel der Unternehmen im vergangenen Jahr Ziel einer Ransomware-Attacke wurden. 22 Prozent der betroffenen Unternehmen mussten die Arbeit vorübergehend einstellen.

Firmen sprechen sich größtenteils gegen Lösegeldzahlungen aus

“Unternehmen jeder Größenordnung sind zunehmend dem Risiko von Ransomware-Angriffen ausgesetzt”, so Marcin Kleczynski, CEO von Malwarebytes. Dabei leiden kleinere Unternehmen deutlich mehr unter den Angriffen als große Konzerne, führt Kleczynski weiter aus. “Die Erkenntnisse von Osterman zeigen auf, dass kleine und mittelständische Unternehmen stark unter den Attacken leiden und gar den Betrieb einstellen müssen. Trotz signifikanter Investitionen in die Gefahrenabwehr haben diese Firmen kaum Vertrauen darin, die Angriffe abwehren zu können.”

Besonders auffällig ist, dass mehr als 25 Prozent der betroffenen Unternehmen nicht dazu in der Lage waren, den Angriffsvektor nach einer Attacke zu identifizieren. In einem von drei Fällen habe sich die Infektion auch auf weitere Geräte ausbreiten können. Die im Rahmen der Studie befragten Firmen zeigten sich zum größten Teil ablehnend gegenüber der Idee, den Forderungen der Erpresser - meist Lösegeld für die Freigabe verschlüsselter Daten - nachzugeben. 72 Prozent meinen, Lösegeld sollte grundsätzlich nicht gezahlt werden, während die übrigen Unternehmen glauben, dass eine Zahlung angebracht ist, wenn eine Freigabe der Daten in Aussicht steht./nf

