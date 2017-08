Schon seit Jahren werkeln verschiedene Unternehmen, unter anderem Google, an einem System für autonome Fahrzeuge. Und auch wenn viele der neuen Technologie noch skeptisch gegenüberstehen, ist es durchaus vorstellbar, dass die selbstfahrenden Autos irgendwann fester Bestandteil des Straßenverkehrs in den Industrienationen werden. Neben Google investiert auch der große Konkurrent Apple in die neue Technologie. Doch das Unternehmen, das in erster Linie für seine Computer, das iPhone und iPad sowie überteuerte Adapter bekannt ist, möchte die autonomen Systeme scheinbar nicht nur in Fahrzeugen einsetzen.

Apple hat einiges in Planung

So berichtet The Verge, dass CEO Tim Cook in einer gestrigen Telefonkonferenz mit den Investoren über das Thema gesprochen habe. Dabei habe er erwähnt, dass autonome Systeme auf vielfältige Art und Weise Verwendung finden könnten. „Ein Fahrzeug ist nur eine [Möglichkeit], es gibt viele unterschiedliche Gebiete dafür“, so Cook. Der Geschäftsführer von Apple habe an dieser Stelle aber nicht weiter ins Detail gehen wollen.

Diese Aussage animiert natürlich zum Spekulieren. Möglicherweise entwickelt Apple nicht nur eine KI, die für das autonome Fahren geeignet ist, sondern denkt auch an andere Dinge wie Drohnen oder Roboter. An solchen Technologien arbeiten auch andere Konzerne. Die Vorstellung, dass die Post oder das Lieferessen irgendwann nicht mehr von Menschen, sondern autonomen Maschinen gebracht wird, rückt mit jeder Weiterentwicklung und von Jahr zu Jahr mehr in den Bereich des Möglichen.

Für Apple selbst wäre eine Ausweitung des eigenen Geschäfts auf solche Dinge ein wichtiger Schritt, um noch mehr Märkte zu erschließen und einen größeren Stellenwerkt im Technologiesektor zu erreichen. Laut Tim Cook konzentriere sich das Unternehmen sehr stark auf autonome Systeme: „Wir haben ein großes Projekt in der Mache und tätigen diesbezüglich riesige Investitionen. Aus unserer Sicht ist Autonomie so etwas wie die Mutter aller KI-Projekte.“/jb