Speicherplatz kann man nie genug haben, egal ob auf dem eigenen PC, der Konsole oder dem Smartphone. Denn irgendwo müssen die ganzen Spiele, Musikdateien, Bilder und Dokumente ja gelagert werden. Nun werden Festplatten immer günstiger, während SSDs mit größeren Speichermengen langsam erschwinglicher werden. Das Ende der Fahnenstange ist aber noch längst nicht erreicht. Der US-amerikanische IT-Konzern IBM gewährt einen Blick in die Zukunft der Speichermedien.

So viele Daten pro Quadratzoll wie nie zuvor

Wie The Verge berichtet, haben Wissenschaftler des Unternehmens jüngst ein Magnetband entwickelt, das auf einer sehr kleinen Fläche sehr viele Daten fassen kann. Ein Stück dieses Bands, das nicht mal die Handinnenfläche eines erwachsenen Menschen ausfüllt, bietet Platz für sage und schreibe 330 Terabyte an unkomprimierten Daten. Von so viel Speicherplatz können PC-Nutzer derzeit nur träumen. Normalsterbliche können sich im Handel beispielsweise Festplatten kaufen, die „gerade einmal“ zehn Terabyte bieten – und die kosten mindestens um die 350 Euro.

Das Magnetband von IBM stellt einen Weltrekord dar. Pro Quadratzoll bietet es 201 Gigabit an Speicher, was mehr als das Zwanzigfache von dem ist, was kommerzielle Laufwerke bieten. Wenn man bedenkt, dass das erste Exemplar, das IBM vor über 60 Jahren entwickelt hat, gerade mal Platz für zwei Megabyte an Daten bot, ist es wirklich beeindruckend zu sehen, wie schnell sich die Technik in nicht mal einem Jahrhundert weiterentwickelt hat. Bis ein solches Magnetband, wie es IBM nun hergestellt hat, aber auch wirklich zu kommerziellen Zwecken genutzt werden kann, dürfte noch etwas Zeit vergehen. /jb

Bild: Foto von Open Grid Scheduler / Grid Engine via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/