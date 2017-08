Einer Meldung von Entertainment Weekly zufolge ist der Pay-TV-Sender HBO einem Hacker-Angriff zum Opfer gefallen. Demnach sind dabei rund 1,5 Terabyte an Daten kopiert worden. Was genau die Hacker erbeuten konnten, erklärt HBO nicht. Die Täter selbst haben jedoch bereits erste kopierte Folgen von Produktionen des Senders sowie ein Drehbuch im Netz veröffentlicht, darunter bisher unveröffentlichte Episoden der Serien “Ballers” und “Room 104”. Weitere Leaks sollen angeblich folgen. Das Motiv sei zwar nicht bekannt, ausgehend von früheren Hacker-Attacken auf beispielsweise Netflix ist jedoch anzunehmen, dass es sich um Erpressung handelt. Folglich dürften die Hacker ihre wertvollste Beute, möglicherweise neue Folgen der siebten Staffel von “Game of Thrones”, bisher noch in der Hinterhand behalten haben. Eventuell ist der Angriff aber auch eine Reaktion auf das jüngst von HBO angekündigte härtere Vorgehen gegen FileSharing.

“HBO wurde jüngst Opfer eines Cyber-Vorfalls, in dessen Folge proprietäre Informationen kompromittiert wurden”, so der Pay-TV-Sender in einer Stellungnahme. “Wir haben sofort damit begonnen, den Vorfall zu untersuchen, und arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden und externen Cyber-Security-Unternehmen an der Aufklärung.” Weder die Menge der Daten noch Details dazu, was genau von den Hackern kopiert wurde, ist von HBO bestätigt worden.

Am Sonntag erreichte eine anonym versendete E-Mail zahlreiche Reporter, die angeblich von den Hackern selbst stamme. “Hallo an alle Menschen. Der größte Leak des Cyberspace-Zeitalters ist da”, heißt es demnach in der Mail. “Was dessen Name ist? Oh, das habe ich wohl vergessen zu erwähnen. Es geht um HBO und 'Game of Thrones'! Du darfst dich glücklich schätzen, einer der Ersten zu sein, der den Leak erleben und herunterladen kann. Viel Spaß und erzähl allen davon. Wer auch immer die Story am besten verbreitet, mit dem werden wir ein Interview führen. HBO stürzt ab!”/nf

