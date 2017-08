Der Megaupload-Gründer Kim Dotcom kämpft von Neuseeland aus seit Jahren gegen eine Urheberrechtsklage in den USA, bislang mit Erfolg - wurde er doch immer noch nicht ausgeliefert, wie es sich die Behörden in den Vereinigten Staaten wünschen. Im Zuge seiner Verhaftung im Jahre 2012 beschlagnahmte die Polizei in Neuseeland jedoch einen Großteil seines Vermögens und Teile seines Besitzes. Wie Dotcom kürzlich via Twitter kundtat, bekommt er Teile davon nun wieder. Die Anordnung dafür stammt von einem Richter in Hongkong, wo Kim Schmitz, wie er bürgerlich heißt, mehrere Konten besaß. “Das hohe Gericht in Hongkong hat gerade Teile meiner beschlagnahmten Gelder freigegeben”, schreibt Dotcom auf Twitter. “Ich bekomme darüber hinaus vier Container mit beschlagnahmten Gütern zurück”.

Kinofilm zeigt den Werdegang von Kim Dotcom

Was genau die Container beinhalten, ist nicht bekannt. Beschlagnahmt wurden 2012 jedoch unter anderem mehrere Luxuskarossen, vier Jetskis, seine Villa, Schmuck und Kunstwerke. Zeitgleich gab Dotcom bekannt, dass er plane, von Auckland nach Queenstown umzuziehen, damit er und seine Kinder nicht länger “von Spionen umgeben sind”.

Im August startet eine Dokumentation über Dotcom in den Kinos, die das Leben der schillernden Internetpersönlichkeit näher beleuchten soll. “Kim Dotcom: Caught in the Web” wurde von der Medienwissenschaftlerin und Regisseurin Annie Goldson gedreht und konnte auf zahlreichen Filmfestspielen bereits Preise abstauben. Die Dokumentation blickt auf den Werdegang von Dotcom, aber auch auf seine kontroversen Projekte und das schillernde Partyleben zurück. Im Film kommen dabei zahlreiche Wegbegleiter, Kontrahenten und Partybekanntschaften wie Smudo, Glenn Greenwald, Edward Snowden, Jimmy Wales, Moby, Kim Kardashian, Snoop Dogg, Kylie Minogue, Richard Branson, Naomi Campbell und Julian Assange zu Wort. In Deutschland startet der Film am 22. August in den Kinos./nf

