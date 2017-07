Auch wenn sich Australien auf der internationalen eSports-Bühne noch keinen großen Namen hat machen können, ist die Gaming- und Unterhaltungsszene dort bemüht, Schritt zu halten. Mit einer neuen Show, die am vergangenen Montag angekündigt wurde, wollen die Veranstalter das Format Reality-Casting auch für eSports etablieren. Was wir schon aus der Mode-, Musik- und Kampfsportbranche kennen, soll nun in der Gaming-Szene Einzug halten.

"Australien sucht den LoL-Star"

“The Next Gamer” bringt 40 Bewerber zusammen, die zuerst in einer Reihe aus Wettkämpfen, die die “mentale Kraft, physische Fitness und Fähigkeit zu Teamwork” austesten sollen, um zehn Plätze im Gaming-House von “The Next Gamer” wetteifern. Fünf Tage soll die erste Auslese dauern, die, ebenso wie die übrige Show auch, live auf YouTube übertragen werden soll. Daraufhin werden die übrigen zehn Bewerber im Gaming-House in Sydney weiter aussortiert, bis zuletzt die besten fünf Kandidaten übrig geblieben sind - also genauso viele, wie für ein vollständig besetztes "League of Legends"-Team notwendig sind.

Das Team wird daraufhin gegen “die besten Gaming-Teams aus Ozeanien” antreten, um deren Fähigkeiten weiter zu prüfen und zu verbessern. Das Finale der Show besteht aus der Teilnahme an der Oceanic Pro League. Aus den fünf Finalisten wird im Anschluss der vielversprechendste Kandidat ausgewählt und mit einem sechsmonatigen Vertrag sowie 10.000 australischen Dollar, umgerechnet knapp 6800 Euro, ausgezeichnet. Mit welchem Team der Vertrag geschlossen wird, ist nicht bekannt. Es wird lediglich darauf verwiesen, dass der Gewinner des Finales den Vertrag mit “einem von Australiens besten 'League of Legends'-Teams” bekommen soll./nf

