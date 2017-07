Einem Bericht von Die Welt zufolge rüstet die Polizei in Bayern ihre Streifenwagen künftig mit iPhones und einem eigenen Polizei-Messenger aus. Bis Ende kommenden Jahres soll jedes Einsatzfahrzeug mit mindestens einem Smartphone von Apple ausgestattet werden. Hintergrund für die Einführung der iPhones in Streifenwagen waren Probleme bei der Koordination und Kommunikation während des Amoklaufs in München im vergangenen Jahr. Der Digitalfunk sei zeitweise ausgefallen, was die Beamten im Einsatz dazu bewegt hat, Bilder und Informationen über WhatsApp mit Kollegen zu teilen. Außerdem ist über den Polizei-Messenger das schnelle Versenden und Verteilen von Fahndungsfotos möglich - etwas, dass der Digitalfunk rein praktisch schon nicht leisten kann.

Bundespolizei arbeitet an eigener App

Die Ankündigung zum Polizei-Messenger gab es bereits im Mai 2017. Dabei versicherte Joachim Herrmann, Innenminister Bayerns, dass die App einen “datensicheren Abruf von Ermittlungshinweisen, Fahndungsfotos und Einsatzbefehlen” möglich mache. Wie sicher die App tatsächlich ist, wird sich nach der flächendeckenden Einführung herausstellen. Einen ersten Test der App habe es bereits im Rahmen des Oktoberfestes 2016 gegeben. Technische Grundlage für die App ist Teamwire, wie heise.de berichtet. Die Bundespolizei werkelt demnach ebenfalls an einer eigenen Messenger-App.

Gegenüber heise.de erklärte ein Sprecher des Innenministeriums in Bayern, warum man sich gerade für das iPhone anstatt für andere Smartphones entschieden habe. Demnach liefere das iPhone das beste Gesamtpaket im Hinblick auf die Sicherheit. Welche iPhone-Generation an die Beamten ausgeliefert werden soll, ist nicht bekannt. In diesem Jahr sollen bereits 2800 der Apple-Smartphones ausgegeben werden./nf

