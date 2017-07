Die Südlichen Delta-Aquariiden sind ein Sternschnuppenschwarm, der jedes Jahr von Mitte Juli bis Ende August die Erde passiert. Die größte Konzentration der Mikro-Meteoren trift Ende Juli, genauer am 29. und 30. Juli, auf die Erdatmosphäre. Damit die Sternschnuppen mit dem bloßen Auge sichtbar sind, müssen ein paar Dinge beachtet werden. Selbstverständlich ist das Ausschauhalten nach dem flüchtigen Phänomen ziemlich müßig, wenn der Himmel bedeckt ist. Dann könnt ihr auch gleich ins Bett hüpfen oder bis in die Puppen eure Lieblingsspiele zocken. Auch in Großstädten ist die Sichtbarkeit aufgrund der Lichtverschmutzung eher begrenzt. Wer in Berlin, Hamburg, München oder anderen Orten dieser Größenordnung zuhause ist und trotzdem Sternschnuppen sehen möchte, sollte daher in die Außenbezirke oder darüber hinaus fahren. Die höchste Konzentration erreicht der Meteorenschauer nach Mitternacht. Rund um diese Zeit geht auch der Mond unter und beschert uns einen noch dunkleren Nachthimmel.

Übrigens sind Sternschnuppen keinesfalls nur auf derartige Großereignisse beschränkt. Klar, jeder von euch hat mit Sicherheit schon einmal rein zufällig eine der Himmelserscheinungen beobachten können. Insgesamt prasseln auf die Atmosphäre der Erde tagtäglich 10 bis 150 Tonnen der kleinen Körner aus Staub, Metall oder Gestein. Die hohe Geschwindigkeit in Kombination mit Reibung an der Luft beim Eintritt in die Atmosphäre sorgt dafür, dass die Körner die Luftmoleküle ionisieren und dabei die typische Leuchtspur erzeugen. Die muss jedoch nicht zwangsläufig extraterrestrischen Ursprungs sein. Auch Weltraumschrott erzeugt beim Wiedereintritt in die Atmosphäre eine Leuchtspur, die aufgrund der geringeren Geschwindigkeit länger sichtbar ist als die von Meteoren./nf

Bild: "Skyscapes" von Emilio Knüffer via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/