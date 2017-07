Mit Adobe Flash wurde das Web erst richtig interaktiv. Browsergames-Entwickler nutzten die Technologie, um mehr oder weniger komplexe Spiele ohne Download im Browser anzubieten. YouTube spielte darüber hochgeladene Videos aus und die Werbe-Industrie verpestete das Netz mit animierten und lauten Anzeigen. Doch mit der richtungsweisenden Entscheidung von Apple, Flash konsequent auf iPhones nicht zu unterstützen, und dem Aufkommen neuer Web-Standards nahm die Entwicklung einen neuen Kurs. Der Grund dafür ist keinesfalls nur der Aspekt der Sicherheit. Flash neigte schon immer dazu, Browser zum Abstürzen zu bringen, Kapazitäten bis zum Geht-nicht-mehr zu fressen und unnötig viel RAM zu belegen.

In einem Blogbeitrag hat Adobe das Ende der Flash-Ära angekündigt. Zwar hat der Markt das schon seit längerer Zeit selbst in die Hand genommen, offiziell war von einem Ende der Weiterentwicklung bislang jedoch nie die Rede gewesen. “In Anbetracht der aktuellen Entwicklung und in Kollaboration mit zahlreichen Technologie-Partnern, darunter Apple, Facebook, Google, Microsoft und Mozilla, plant Adobe das ‘End-of-Life’ von Flash”, heißt es in dem kürzlich veröffentlichten Beitrag. “Konkret werden wir den Flash Player gegen Ende des Jahres 2020 nicht länger anbieten sowie Updates dafür einstellen und fordern Entwickler dazu auf, alle existierenden Inhalte in die neuen Formate zu migrieren.”

Der Grund, wieso Adobe den Stecker nicht sofort zieht, ist offensichtlich. Zahlreiche Unternehmen haben ihr Geschäft rund um Flash aufgebaut und das Umsatteln auf neue Standards kostet Zeit und Geld. Daher will Adobe noch etwas mehr als drei Jahre lang Updates für den Flash-Player liefern, bevor die Technologie endgültig zu Grabe getragen wird./nf

Bild: Flash-Logo von Adobe via Wikimedia

gemeinfrei