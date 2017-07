Wissenschaftler der Universität Central Florida haben im Rahmen einer Studie herausgefunden, dass Zocken das Gehirn besser wieder auf Touren bringt als Entspannungsübungen oder simples Herumhängen. Dafür wurden 66 Studienteilnehmer in drei Gruppen aufgeteilt und durch repetitive und langweilige Aufgaben am Computer müde und unproduktiv gemacht. In kurzen Pausen haben die drei Gruppen jeweils ein Casual-Game gespielt, eine Entspannungsübung gemacht und einfach nur herumgesessen. Von den drei Gruppen haben nur die Zocker im Anschluss zu Protokoll gegeben, dass sie sich nach der Pause merklich besser und erholt fühlten. Studienteilnehmer, die an der Entspannungsübung teilgenommen haben, erreichten dafür den besten Wert in Gedächtnisübungen, jedoch meldeten die Studienteilnehmer dieser Gruppe auch ein zunehmendes Gefühl der Sorge.

Zocken in der Pause ist gut für Hirn und Stiimmung

Im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen waren die Studienteilnehmer, die in der Pause ein Casual-Game gespielt haben, im Anschluss in besserer Stimmung, weniger besorgt und zeigten erhöhtes Engagement. In der Studie, die am Dienstag im Wissenschaftsmagazin Human Factors veröffentlicht wurde, kommen die Wissenschaftler daher zum Schluss, dass “Casual-Games, selbst wenn sie nur kurz gespielt werden, die Fähigkeiten von Individuen wiederherstellen”. Es sei daher eine passende Betätigung in der Pause, um die Stimmung aufzuhellen und auf Stress zu reagieren.

“Wir versuchen häufig den ganzen Tag über Vollgas zu geben, um mehr Arbeit erledigt zu bekommen, was offenbar nicht so effektiv ist, wie sich eine kurze Ablenkung zu gönnen”, schließt Michael Rupp, Mitautor der Studie. “Leute sollten kurze Pausen für unterhaltsame und einnehmende Aktivitäten, beispielsweise Videospiele, mit einplanen, um die Energie wieder aufzuladen.”/nf

Bild: Screenshot von Alper Çuğun via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/