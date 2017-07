An der Hardware-Front sieht es einigermaßen gut aus für Nintendo. Die Switch hat sich innerhalb der ersten fünf Monate 4,7 Millionen Mal verkauft. Zum Vergleich: Die Wii U hat es innerhalb von fünf Jahren auf 13,5 Millionen Verkäufe gebracht. Sollte sich der Trend fortsetzen, dürfte die Switch sich auch längerfristig als wesentlich erfolgreicher herausstellen als ihre Vorgängerin. Der Erfolg der neuen Konsole hilft Nintendo darüber hinaus, erstmals seit über einem Jahr wieder aus den roten Zahlen zu kommen, wie aus dem aktuellen Quartalsbericht hervorgeht, den der Konzern gestern veröffentlichte. Innerhalb des vergangenen Quartals setzte das japanische Unternehmen 154,1 Milliarden Yen, also rund 1,18 Milliarden Euro, um.

Zelda und Mario Kart tragen zum Erfolg bei

Der 3DS konnte mit 950.000 Verkäufen der Switch zwar nicht das Wasser reichen, mit einem Prozent Steigerung der Verkäufe im Vorjahr ist der Absatz aber immerhin noch nicht rückläufig. Auch die Spiele von Nintendo für die Switch verkauften sich gut, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fielen die Verkaufszahlen jedoch um 31 Prozent. Besonders gut schnitten vor allen Dingen die Spiele mit klassischen und etablierten Marken, etwa Mario Kart 8 Deluxe, ARMS und The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ab. Auch das im Oktober erscheinende Super Mario Odyssey dürfte sich gut verkaufen. Nintendo gibt sich zuversichtlich, dass sich die Zahlen im Jahresbericht noch verbessern werden, stehen doch noch zahlreiche große Titel namhafter Studios in der Release-Warteschlange.

Die Zuversicht Nintendos zeigt sich auch in der Umsatzprognose für den kommenden Jahresbericht, der im März 2018 veröffentlicht werden soll. Nintendo rechne mit einem Jahresumsatz von 750 Milliarden Yen, umgerechnet 5,76 Milliarden Euro./nf

Bildquelle: Nintendo