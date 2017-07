In nur vier Monaten seit Veröffentlichung von Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) auf Steam Early Access haben bereits mehr als sechs Millionen PC-Spieler zugeschlagen und sich den Multiplayer-Shooter gekauft. Und bislang ist kein gegenläufiger Trend zu erkennen. Ganz im Gegenteil: Das Wachstum der Community rund um das “Battle Royale”-Spiel scheint derzeit eher noch zuzunehmen. Auf Steam werden aktuell nur Counter-Strike: Global Offensive und Dota 2 von mehr Leuten gezockt als PUBG. Obwohl das PC-Spiel, das in diesem Jahr auch für die Xbox One veröffentlicht werden soll, offiziell noch in der Entwicklungsphase ist, haben Turnierveranstalter ESL und Entwickler Bluehole für die gamescom 2017 das erste “Invitational Tournament” angekündigt. Das Preisgeld beläuft sich auf 350.000 US-Dollar.

Turnier wird mit Mikrotransaktionen im Spiel finanziert

Den Gewinn will Bluehole jedoch keinesfalls komplett selbst finanzieren. Vielmehr sollen die Spieler von PUBG dabei helfen, die stattliche Summe zusammenzubringen. Dafür werden Anfang August kostenpflichtige Kisten in das Spiel integriert. Der Preis beläuft sich auf 2,50 US-Dollar. Der Preis in Euro ist aktuell noch nicht bekannt. Bislang waren die Kisten, in denen es kosmetische Items zu finden gibt, ausschließlich gegen Spielwährung zu haben. Ganz neu ist diese Idee nicht. Auch für die Turniere in H1Z1: King of the Kill und anderen Games haben die Veranstalter das Preisgeld über Verkäufe von Ingame-Items zusammengeklaubt. Im Fall von PUBG soll immerhin ein Teil der Erlöse an gemeinnützige Organisationen fließen.

Das “Gamescom PUBG Invitational Tournament” findet vom 23. bis 26. August in Halle 9 der Spielemesse statt und wird live auf Twitch, YouTube und Facebook übertragen./nf

Bildquelle: Bluehole