Das Neil A. Armstrong Flight Research Center in der Mojave-Wüste im US-Bundesstaat Kalifornien ist seit mehr als 80 Jahren Testgelände für die experimentelle Luft- und Raumfahrt. Bis 2014 war das Testgelände noch nach Doktor Hugh L. Dryden, einem langjährigen Direktor der Forschungseinrichtung, benannt. 2014 wurde das Research Center auf Neil A. Armstrong Flight Research Center umgetauft. Als Testpilot war der berühmte Astronaut sieben Jahre lang an der Forschungseinrichtung tätig.

Videos blieben lange unter Verschluss

Was ursprünglich als Testgelände für Überschallflugzeuge konzipiert war, mauserte sich über die Jahrzehnte zum Brennpunkt für experimentelle Flug- und Raumfahrt. Auf der Anlage wurden Prototypen legendärer Flugzeuge wie die Lockheed SR-71 “Blackbird”, aber auch das Space-Shuttle und das Lunar Landing Research Vehicle getestet. Auch heute noch werden auf der Anlage moderne Prototypen wie die Boeing X-43A auf Testflüge entsandt. Im November 2014 erreichte das unbemannte Überschall-Flugzeug Mach 9,8 und stellte damit einen neuen Weltrekord auf.

Die bei den Testflügen gedrehten Videos liegen, bis auf einige Ausnahmen, jahrelang in den Archiven unter Verschluss. Nur gelegentlich wurden in der Vergangenheit Videos direkt an die Öffentlichkeit gegeben, beispielsweise im Fall des kontrollierten Absturzes einer Boeing 720. Bei dem Versuch sollte ein angeblich nicht entzündbarer Treibstoffzusatz getestet werden. Der Versuch schlug fehl und das Flugzeug explodierte in einem gewaltigen Feuerball. Dieses und mehr als 300 weitere Videos hat die NASA nun offiziell auf YouTube veröffentlicht. Die überwiegend kurzen Clips geben Einblick in mehr als 80 Jahre Luft- und Raumfahrtgeschichte und sind in der Dryden Legacy Gallery zu finden. /nf

Bildquelle: NASA auf YouTube