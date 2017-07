Laut KfW-Gründungsmonitor 2016 waren davon 160.000 sogenannte Digitale Gründer. Unternehmen, die in ihrem Kerngeschäft auf das Internet und eine schnelle Datenverbindung angewiesen sind, machen am Gründungsgeschehen in Deutschland also nur einen Teil aus.

Das Thema Digitalisierung und Datenverarbeitung hat inzwischen fast alle Branchen erreicht. Es ist egal, ob ein Unternehmen nur eine Handvoll Mitarbeiter hat oder mehrere hundert Personen beschäftigt. Gerade am Datenverkehr über das World Wide Web kommen heute Unternehmen so gut wie nicht mehr vorbei.

Besonders deutlich wird diese Abhängigkeit natürlich bei den Digitalen Gründern. Umgangssprachlich meist einfach als Start-Up bezeichnet, sind diese Gründungen durch ihren hohen Innovationsfaktor gekennzeichnet. Laut Deutschem Start-Up Monitor liegen diese Unternehmen im Bereich Marktneuheiten Produkt mit 85 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Vor dem Hintergrund dieser Bedeutung des Datenverkehrs ist offensichtlich, dass Gründer bzw. Unternehmer verstärkt diesen Punkt als Standortfaktor in Überlegungen – hinsichtlich Expansion oder Ansiedelung – einbeziehen. Welche Rolle spielt der Datenverkehr im Detail?

Wie wichtig sind Internetverbindungen heute für Unternehmen?

Den Stellenwert des Internets für die Wirtschaft messen zu wollen ist alles andere als einfach. Innerhalb einer Volkswirtschaft ist die Bedeutung des Datenverkehrs sehr heterogen verteilt. Regionale Handwerksbetriebe sind in wesentlich geringerem Umfang auf das Internet angewiesen als beispielsweise Einzelhändler mit eigenen Online-Shop.

Einige interessante Aspekte der Internetnutzung lassen sich anhand der Statistiken des Statistischen Bundesamts ablesen. Demnach sind inzwischen 92 Prozent der Unternehmen mit einem festen Breitbandanschluss (Stand 2016) ausgestattet.

Aber: Nur ein Drittel der Firmen verfügt über die Möglichkeit, auf schnelles Internet zurückzugreifen. Noch interessanter die Verteilung bei den Themen Website und soziale Medien. Dass 70 Prozent der Firmen inzwischen einen eigenen Webauftritt besitzen und pflegen zeigt, wie stark der Stellenwert einer Website in den letzten Jahren gestiegen ist. Bei der Nutzung von Social Media ist nur rund ein Drittel der Unternehmen aktiv.

Internetnutzung in Unternehmen im Überblick:

Fester Breitbandanschluss - 92 Prozent

Mobiler Netzanschluss - 60 Prozent

Social Media in Unternehmen - 36 Prozent

Cloud-Computing - 17 Prozent

Grundsätzlich spielt das Thema Internet und Datenverkehr für Unternehmen aus zwei Gründen eine wichtige Rolle:

Internetauftritt/Website

Erreichbarkeit

Die Präsenz im Netz zielt klar darauf ab, Produkte oder Dienstleistungen vorzustellen und Neukunden zu gewinnen. Beim Thema Erreichbarkeit geht es vor allem darum, für Interessenten und Kunden via E-Mail oder Chatfunktion einen Kommunikationskanal zur Verfügung zu stellen.

In einigen Branchen ist der Datenverkehr noch wichtiger. Überall dort, wo Waren online vertrieben oder digitale Serviceleistungen angeboten werden, ist nicht nur die Verfügbarkeit ausschlaggebend. An diesem Punkt spielt die Bandbreite eine Rolle, also welche Datenmenge pro Zeiteinheit wirtschaftlich genutzt werden kann. Oftmals ist diesbezüglich sogar eine Standleitung interessant, um ohne Unterbrechung die entsprechende Bandbreite zur Verfügung zu haben. Qualitativ hochwertige Standleitungen bieten heute normalerweise Bandbreiten von 2 bis 20 Mbit, können mit Glasfaseranbindung jedoch auch Geschwindigkeiten von bis zu 100 Gbit erreichen.

Beispiel Onlineshop: Eine niedrige Bandbreite führt zu langen Lade- und Wartezeiten beim Kunden. Letztere reagieren in Zeiten des ultraschnellen Internets mit einem Abbruch der Aktion auf den langsamen Aufbau einer Website – was Shops am Ende Geld kostet.

SAAS – Unternehmensführung via Internet

Neben den Aspekten Kundenservice, Akquise und Vertrieb hat der Datenverkehr inzwischen auch noch aus einem anderen Grund Bedeutung. Mehr und mehr Unternehmen nutzen sogenannte SAAS-Leistungen. Hierbei handelt es sich um Software as a Service.

Basierend auf diesem Prinzip werden inzwischen Bereiche wie:

Buchhaltung

Forderungsmanagement

Datenverwaltung für Kunden

Warenwirtschaft

zunehmend Digitalisierungsprozessen unterworfen. Eine hohe Ausfallsicherheit der Verbindung und eine entsprechende Bandbreite – wenn mehrere Mitarbeiter auf Daten zugreifen – sind zwei Grundvoraussetzungen, um diesen Aspekt des Datenverkehrs gewährleisten zu können.

Abbildung 2: Neben der Bandbreite sollte für Unternehmen heute mehr denn je die Absicherung des eigenen Datenverkehrs höchste Priorität haben.

Wie können Unternehmen ihre Internetleitungen absichern?

Datensicherheit geht im unternehmerischen Kontext immer auch mit dem Aspekt Datenschutz einher. Inzwischen hat sich für die breite Masse herauskristallisiert, dass Daten und deren Auswertung wirtschaftliche Bedeutung haben. Um Kundendaten und sensible unternehmensinterne Bereiche zu schützen, muss Datensicherheit immer eine Rolle spielen.

Datensicherheit setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen. Dazu gehören Datenverkehr, Datenspeicherung und Zugriffsrechte. In einem ersten Schritt müssen Unternehmen definieren, welche Daten zu schützen sind.

Im Hinblick auf die technische Umsetzung ist der Aufbau einer funktionierenden Firewall genauso wichtig wie der Einsatz spezieller Schutzprogramme. Virenscanner und Firewall bringen aber wenig, wenn der Anwender Fehler macht. Das in Unternehmen praktizierte Prinzip „Bring your own device“ ist ein mögliches Einfallstor, um Kriminellen Einsicht in Unternehmensdaten zu geben. Aber auch das Öffnen von E-Mail-Anhängen mit Schadsoftware durch Beschäftigte sorgt immer wieder dafür, dass die Sicherheit von Daten in Unternehmen gefährdet wird.

Wichtig: Hardware-Defekte oder Angriffe von außen können das Datennetz in Unternehmen lahmlegen. Aus diesem Grund muss bereits vom ersten Tag an entsprechende Back-Up-Lösungen gedacht werden. Auch hier gilt die Devise: Nicht alles, sondern selektiv sichern. Zudem sollte bedacht werden, dass sich die Anforderungen im Lauf der Zeit ändern können. Inwiefern ist Kapazität skalierbar? In welchem Rhythmus muss das Back-Up vorgenommen werden? Nur zwei Fragen, die für Unternehmen im Raum stehen.

Fazit: Datenverkehr und Datensicherheit sind immer noch Herausforderungen

Internet und IT sind in den letzten Jahren nicht nur für Haushalte wichtiger geworden. Unternehmen sind heute auf die Verarbeitung von Daten und den internen wie auch externen Datenverkehr angewiesen. Hinsichtlich der Anforderungen unterscheiden sich einzelne Branchen aber immer noch deutlich. In einigen Fällen sind eine Website und die Kommunikation via E-Mail ausreichend. Gerade die hoch innovative Start-Up-Szene, IT-Unternehmen und Software-/Digitaldienstleister haben an das Thema Datenverkehr allerdings ganz andere Ansprüche. Hier sind Bandbreite und Stabilität der Verbindung von besonderer Bedeutung. Beide Aspekte werden am Ende sogar zu standortbestimmenden Faktoren. Parallel wachsen auch die Ansprüche der Unternehmen an die Datensicherheit. Hierbei geht es auf der einen Seite darum, Informationen gegen Diebstahl von innen und außen zu schützen. Auf der anderen Seite steht die Frage im Raum, wie mittels Back-Up auf Ausfälle angemessen reagiert werden kann.

Bildquellen:

Abbildung 1: @ geralt (CC0-Lizenz) / pixabay.com

Abbildung 2: @ stux (CC0-Lizenz) / pixabay.com