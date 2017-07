Auch wenn seine Filme nicht immer zu den anspruchsvollsten gehören, wie zuletzt „Baywatch“ erneut bewiesen hat, zählt Dwayne „The Rock“ Johnson zu den erfolgreichsten Hollywood-Stars. Das liegt weniger am Schauspieltalent des ehemaligen Wrestlers, sondern vielmehr an seinem Charisma, mit dem er unter anderem die „Fast & Furious“-Reihe seit dem fünften Teil bereichert. „The Rock“ ist vor allem deshalb so sympathisch, weil er auch gerne mal über sich selbst lacht. Diese Selbstironie gehört zum Konzept eines neuen Films, der nun auf YouTube veröffentlicht wurde. Der Titel: „The Rock x Siri: Dominate the Day“.

So sieht gute Werbung aus!

Schon anhand des Namens wird klar, dass es sich hierbei nicht um einen richtigen Spielfilm handelt, auch wenn ihn sein Hauptdarsteller selbst bei der Ankündigung auf Facebook als solchen bezeichnet hat. „The Rock x Siri“ ist ein Werbeclip von Apple, in dem die allseits bekannte Sprachassistentin Siri im Mittelpunkt steht – also neben „The Rock“, versteht sich. Kurz gesagt geht es darum, dass Dwayne Johnson beweisen möchte, was für ein harter Arbeiter er doch ist, wie viel er an einem Tag schaffen kann und wozu er in der Lage ist. Unter anderem fliegt er ein Flugzeug nach Rom, kocht wie ein 5-Sterne-Koch und am Ende landet er sogar im Weltall – und das alles innerhalb eines Vormittags. Immer mit dabei: Siri. Nein, weder Dwayne Johnson noch der Clip an sich nehmen sich ernst. Und genau deshalb ist „The Rock x Siri: Dominate the Day“ einen Blick wert, selbst für die größten Apple-Gegner./jb

